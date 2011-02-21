به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان "شب آفتابی" با حضور محمدرضا گودرزی، حمیدرضا امیدی‌سرور و نویسنده کتاب (نسرین ثامنی) برگزار خواهد شد.

این رمان 446 صفحه است و با قیمت 8500 تومان به وسیله‌ نشر آموت منتشر شده است.

"شب آفتابی" به گمان این نویسنده، متفاوت‌ترین رمانش به لحاظ قصه و پاکیزه‌ترین رمانش از لحاظ زبان در میان آثار او به شمار می‌رود.

این نشست روز پنجشنبه 5 اسفند ساعت 16تا 18 در دفتر نشر آموت واقع در زیر پل کریمخان زند، نبش ایرانشهر، به طرف غرب، پلاک 170، طبقه دوم برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای علاقمندان آزاد است.