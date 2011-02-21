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۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۲۵

"شب آفتابی" نقد می‌شود

"شب آفتابی" نقد می‌شود

رمان "شب آفتابی" نوشته نسرین ثامنی در سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد آموت در روز پنج‌شنبه 5 اسفندماه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان "شب آفتابی" با حضور محمدرضا گودرزی، حمیدرضا امیدی‌سرور و نویسنده کتاب (نسرین ثامنی) برگزار خواهد شد.

این رمان 446 صفحه است و با قیمت 8500 تومان به وسیله‌ نشر آموت منتشر شده است.

"شب آفتابی" به گمان این نویسنده، متفاوت‌ترین رمانش به لحاظ قصه و پاکیزه‌ترین رمانش از لحاظ زبان در میان آثار او به شمار می‌رود.

این نشست روز پنجشنبه 5  اسفند ساعت 16تا 18 در دفتر نشر آموت واقع در زیر پل کریمخان زند، نبش ایرانشهر، به طرف غرب، پلاک 170، طبقه دوم برگزار خواهد شد و شرکت در آن برای علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 1258530

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