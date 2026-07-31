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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۶

مذاکره کننده حماس: خلع سلاح مقاومت در گروی خروج اسرائیل از غزه است

مذاکره کننده حماس: خلع سلاح مقاومت در گروی خروج اسرائیل از غزه است

عضو هیئت مذاکره‌کننده جنبش حماس تأکید کرد که خلع سلاح مقاومت در گروی خروج اسرائیل از غزه و بازسازی این باریکه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «غازی حمد» عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: مذاکرات اخیر گروه‌های فلسطینی در شرم الشیخ سخت و پیچیده بوده و هیئت فلسطینی تلاش کرده است به بهترین فرمول ممکن دست یابد.

وی تأکید کرد که حماس همچنان به اهداف ملی خود، از جمله حفاظت از حقوق ملت فلسطین پایبند است.

حمد درباره موضوع سلاح نیز گفت که این مسئله از موضوعات دیگری از جمله خروج رژیم صهیونیستی از نوار غزه و روند بازسازی این منطقه جدا نیست و باید در چارچوبی گسترده‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس همچنین گفت که رژیم صهیونیستی در روند خلع سلاح دخالتی نخواهد داشت و مسئولیت اجرای این موضوع بر عهده «کمیته ملی» خواهد بود.

وی اظهار داشت: پیش از خروج اسرائیل از نوار غزه، هیچ اقدامی درباره خلع سلاح انجام نخواهیم داد و اگر نیروهای اشغالگر به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل نکنند، ما نیز هیچ اقدامی انجام نخواهیم داد.

حمد گفت: از مصر، قطر و ترکیه به‌خاطر تلاش‌هایشان برای دستیابی به این توافق تشکر می‌کنیم.

کد مطلب 6904104

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