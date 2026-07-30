استاندار هرمزگان: حمله به مناطق مسکونی سند رسوایی دشمن است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در بازدید از محل حمله صبحگاهی آمریکا به یک منزل مسکونی در شهر قشم، با ابراز تأسف از جان‌باختن شماری از هموطنان در این حادثه، اظهار کرد: امروز شاهد یکی از جنایات مستمر دشمن هستیم که بدون رعایت قواعد بین‌المللی، مناطق مسکونی را مورد حمله قرار می‌دهد.

استاندار هرمزگان با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمنان گفت: ملت ایران برای یک وجب از خاک و آب‌های سرزمینی خود حاضر به معامله نیست و با ایستادگی و مقاومت نشان داده است که در برابر زورگویی‌ها تسلیم نخواهد شد.

آشوری تازیانی ادامه داد: این مقاومت ملی و به‌ویژه مقاومت مردم جنوب، ریشه در اعتقادات راسخ مردم به نظام جمهوری اسلامی، باورهای دینی، میهنی و تمدنی دارد و مردم این سرزمین در طول تاریخ ثابت کرده‌اند که در مقابل هر قدرت زورگویی ایستادگی می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در کنار مردم آسیب‌دیده بیان کرد: وظیفه ما بود که در این محل حضور پیدا کنیم و در کنار مجموعه مسئولان شهرستان، فرماندار و سایر دستگاه‌های مرتبط، برای تسریع در روند پاسخگویی به این بحران و رسیدگی به خسارات واردشده اقدام کنیم.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان خادمان ملت این است که در کنار همه ارکان نظام تلاش کنیم آلام و دردهای مردم که در معرض این جنگ ظالمانه قرار گرفته‌اند کاهش یابد و خساراتی که ایجاد شده است، در سریع‌ترین زمان ممکن جبران شود.

آشوری تازیانی تأکید کرد: برآورد فوری خسارات وارده به خانواده‌ها و افرادی که در این مرحله از تجاوز دشمن آسیب دیده‌اند و همچنین انتقال آنها به مکان امن، در دستور کار قرار دارد و باید با سرعت انجام شود.