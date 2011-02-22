حسین مروی، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "اشک انار" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به نویسندگی مریم روزبهانه و رویا محقق تهیه می‌شود. البته فیاض موسوی بازنویسی نهایی را برعهده داشت. تصویربرداری "اشک انار" به نیمه رسیده و به زودی تدوین هم آغاز می‌شود.

در این فیلم که برای نوروز شبکه چهار آماده می‌شود، علی دهکردی، کتایون امیرابراهیمی، پاشا رستمی، سیاوش مفیدی، حسن تسعیری، مه‌لقا باقری، فرید قبادی، فریبا طالبی و ... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم "اشک انار" آمده است: عابد بر سر دوراهی مانده، او میان عشق زمینی و عشق آسمانی سردرگم است. اما اتفاقات باعث می‌شود او در مسیری دیگر قرار گیرد و ...

عوامل این پروژه عبارتند از مدیرتولید: مسعود عسگری، مدیرتصویربرداری: بابک بذرافشان، صدابردار: بهمن الوندی‌پور، طراح صحنه و لباس: رضا حاج درویش، طراح گریم: سودابه خسروی، جلوه‌های وی‍ژه: حمید رسولیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: قاسم صالحی، منشی صحنه:آذر نوروزی، عکاس: نرگس مقدسی و مجری طرح: معصومه نیک کار.