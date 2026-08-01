ستاد نوسازی: انتخاب مرکز اسقاط شرط تخصیص خودرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با صدور اطلاعیهای خطاب به متقاضیان طرحهای جایگزینی اعلام کرد: افرادی که پیامک «مراجعه به مراکز اسقاط» را دریافت کردهاند، باید در اسرع وقت با ورود به درگاه اینترنتی NNHK.ir، نسبت به تعیین مرکز اسقاط مورد نظر خود اقدام کنند. تخصیص نهایی خودرو، منوط به پذیرش خودرو فرسوده در مرکز منتخب و احراز شرایط قانونی، از جمله اطمینان از عدم استفاده پیشین از آن خودرو در طرحهای دیگر است.
طبق اعلام این ستاد، تطابق دقیق مشخصات مالک و فرد ثبتنامکننده از الزامات اصلی این مرحله است؛ تمامی اطلاعات درجشده در فرمها باید با اسناد رسمی همخوانی داشته باشد و در صورت وجود هرگونه مغایرت، ارائه وکالتنامه محضری به نام فرد ثبتنامکننده در زمان پذیرش خودرو در مرکز اسقاط الزامی خواهد بود.
متقاضیان باید پس از ورود به بخش «درخواستهای نهایی شده» در سامانه، طرح جایگزینیِ فعال خود (مانند طرح 1405) را با دقت انتخاب کنند؛ چرا که هرگونه خطا در انتخاب طرح یا مرکز اسقاط، به منزله از دست رفتن امتیاز ثبتنام و اختلال در روند تخصیص است که مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.
زمانبندی در این فرآیند نقشی حیاتی دارد و هرگونه تأخیر در مراحل ثبتنام، انتخاب مرکز و پذیرش خودرو، به منزله انصراف متقاضی تلقی شده و امکان پیگیری مجدد پس از پایان مهلت مقرر وجود نخواهد داشت. به متقاضیان توصیه میشود پیش از نهایی کردن انتخاب در سامانه، نسبت به انجام هماهنگی با مرکز اسقاط مورد نظر اقدام کنند. همچنین برای رفع مشکلات احتمالی، سامانه به نشانی ticket.nnhk.ir برای ثبت و بررسی درخواستهای متقاضیان فعال است.
نظر شما