به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر شنبه در بازدید از کارخانه قیر سپیدار بویراحجد، از بهرهبرداری واحد تولیدی قیر و ایزوگام شهرک صنعتی سپیدار در هفته دولت امسال خبر داد و گفت: این پروژه در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تنها در مرحله تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی قرار داشت، اما با پیگیریهای مستمر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همکاری دستگاههای اجرایی، اکنون به پیشرفت ۹۷ درصدی رسیده و در هفته دولت با حضور یکی از وزرا به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این واحد با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی و ارزش روز حدود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع احداث شده است، اظهار کرد: ظرفیت تولید سالانه این کارخانه ۱۵۰ هزار متر مکعب قیر و ۳۰ میلیون متر مربع ایزوگام خواهد بود که علاوه بر تأمین نیاز استان، در توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تکمیل مراحل نصب تجهیزات این پروژه طی یک تا دو هفته آینده، گفت: با بهرهبرداری کامل از بخشهای مختلف این واحد در هفته دولت، شمار اشتغال مستقیم آن از ۳۳ نفر کنونی به حداقل ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
رحمانی همچنین از برنامه توسعه این مجموعه صنعتی خبر داد و افزود: برای تکمیل زنجیره ارزش و تأمین بستهبندی مورد نیاز، زمینی در مجاورت این کارخانه با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان برای احداث واحد تولید بشکه اختصاص یافته است که اجرای این طرح نیز در دستور کار قرار دارد.
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