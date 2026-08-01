فرمان بورس بیشتر از اخبار جنگ در دستان کدال است

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در شرایطی که بازار سرمایه پس از تحولات اخیر منطقهای و جنگ، مسیر متفاوتی نسبت به دورههای گذشته در پیش گرفته، تحلیلگران معتقدند رفتار سرمایهگذاران بیش از گذشته به عوامل بنیادی و عملکرد شرکتها وابسته شده است. در همین راستا، مهدی سوری، کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، با اشاره به کاهش اثرپذیری بورس از اخبار جنگ اظهار کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده گزارشهای بنیادی شرکتها و اطلاعات کدال بیش از عوامل سیاسی توانستهاند مسیر بازار را تعیین کنند و افزایش نقش صندوقها و نهادهای مالی نیز موجب شده تصمیمهای سرمایهگذاری بیش از گذشته بر مبنای تحلیلهای بنیادی اتخاذ شود.
کدال همچنان پیشران اصلی معاملات بورس
سوری در همایش کدالنما با اشاره به کاهش ترس بازار از جنگ پس از رشد اخیر بورس گفت: با این رشدهای بعد از جنگ، بخشی از نگرانی بازار نسبت به موضوع جنگ کاهش پیدا کرده است، اما تجربه چهار سال اخیر نشان میدهد چه در شرایط جنگ و چه در شرایط صلح، آنچه توانسته مسیر بازار را مشخص کند، گزارشهای خوب و نسبتهای قیمت به سود یا همان P/E مناسب شرکتها بوده است.
وی افزود: اگر صرفاً بر اساس گزارشهای خوب و پیبهای پایین شرکتها بازار را بررسی کنیم، میبینیم که در دورههای مختلف، فارغ از اینکه شرایط سیاسی چگونه بوده، کدال توانسته وضعیت بازار را تا حد زیادی مشخص کند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر ساختار بازیگران بازار سهام اظهار کرد: سه سال پیش بررسی کردیم که چه کسانی بازار را میچرخانند؛ در گذشته گاهی چند بازیگر مشخص وارد یک سهم میشدند و سایر فعالان نیز به دنبال آنها حرکت میکردند، اما امروز شرایط متفاوت شده است.
وی ادامه داد: اکنون بخش قابل توجهی از منابع بازار در اختیار مدیران دارایی قرار دارد که برای خرید و فروشهای خود موظف به ارائه گزارشهای بنیادی هستند. حتی اگر نسبت به یک سهم دیدگاه مثبتی داشته باشند، بدون وجود پشتوانه در گزارشهای کدال نمیتوانند تصمیم خود را توجیه کنند.
سوری تاکید کرد: این منابع هستند که در بسیاری از مواقع پیشران بازار محسوب میشوند و افزایش تعداد و حجم فعالیت صندوقها و نهادهای مالی باعث شده این روند تقویت شود.
بازار سهام همچنان از ارز عقبتر است
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با اشاره به مقایسه عملکرد بورس و بازار ارز گفت: بازار سهام در یک ماه و نیم گذشته در رقابت با بازار ارز فعلاً برنده نبوده است، مگر اینکه رشد نرخ ارز اجازه پیدا کند در نرخ نیما و در نهایت در سودآوری شرکتها خود را نشان دهد.
وی افزود: واقعیت این است که شاخص کل بورس از ۲۵ خرداد که به محدوده پنج میلیون واحد رسید، تاکنون بازدهی تقریبا صفر داشته و همچنان در محدوده پنج میلیون واحد قرار دارد.
سوری ادامه داد: این در حالی است که در همین بازه زمانی نرخ دلار از حدود ۱۵۰ هزار تومان به حدود ۱۹۰ هزار تومان افزایش یافته و بنابراین نمیتوان گفت بازار سهام در این دوره عملکرد بهتری از بازار ارز داشته است.
سناریوهای بدبینانه در مدیریت پرتفوی
وی درباره نحوه مدیریت سرمایهگذاری در شرایط پرریسک کنونی اظهار کرد: در چنین شرایطی باید سناریوهای بدبینانه را نیز در نظر گرفت و بررسی کرد که در بدترین حالت چه اقدامی باید انجام شود تا سرمایه دچار زیان سنگین نشود.
سوری خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران باید برای شرایط مختلف برنامه داشته باشند و صرفاً بر اساس یک سناریوی خوشبینانه یا بدبینانه تصمیمگیری نکنند.
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