به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سروری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت جوجهریزی ۲۶۰ هزار قطعهای در مردادماه خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به ماه قبل ۶۰ درصد افزایش داشته و نشاندهنده شتابگیری تولید در واحدهای پرورش مرغ شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به روند تولید در شهرستان بردسکن افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در این شهرستان انجام شده که بیانگر ظرفیت مناسب و برنامهریزی مطلوب در بخش طیور است.
وی با اشاره به فعالیت ۵۸ واحد مرغداری گوشتی در بردسکن با ظرفیت ۸۰۰ هزار قطعه گفت: در حال حاضر روزانه ۸ تن مرغ در شهرستان توزیع میشود که این میزان نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تنظیم عرضه دارد.
مسروری با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد:با همراهی مرغداران و پشتیبانیهای انجامشده، روند تولید در بردسکن در مسیر مطلوبی قرار گرفته و انتظار میرود این روند به تقویت امنیت غذایی و آرامش بازار منجر شود.
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