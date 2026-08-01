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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

ثبت رکورد جوجه‌ریزی ۲۶۰ هزار قطعه‌ای در بردسکن 

ثبت رکورد جوجه‌ریزی ۲۶۰ هزار قطعه‌ای در بردسکن 

بردسکن- مدیر جهاد کشاورزی بردسکن از ثبت جوجه‌ریزی ۲۶۰ هزار قطعه‌ای در مردادماه خبر داد و گفت: این میزان نسبت به ماه قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سروری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران از ثبت جوجه‌ریزی ۲۶۰ هزار قطعه‌ای در مردادماه خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به ماه قبل ۶۰ درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده شتاب‌گیری تولید در واحدهای پرورش مرغ شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن با اشاره به روند تولید در شهرستان بردسکن افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در این شهرستان انجام شده که بیانگر ظرفیت مناسب و برنامه‌ریزی مطلوب در بخش طیور است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۸ واحد مرغداری گوشتی در بردسکن با ظرفیت ۸۰۰ هزار قطعه گفت: در حال حاضر روزانه ۸ تن مرغ در شهرستان توزیع می‌شود که این میزان نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و تنظیم عرضه دارد.

مسروری با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد:با همراهی مرغداران و پشتیبانی‌های انجام‌شده، روند تولید در بردسکن در مسیر مطلوبی قرار گرفته و انتظار می‌رود این روند به تقویت امنیت غذایی و آرامش بازار منجر شود.

کد مطلب 6905435

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