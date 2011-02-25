به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر پنجشنبه تیم پتروشیمی بندرامام در سالن شهرک بعثت و در مصاف با کاسپین قزوین به برتری دست یافت. شاگردان مصطفی هاشمی با کسب این پیروزی از رده سوم به صدر جدول رده بندی رقابت‌ها صعود کرده و جانشین ذوب آهن شدند.

اصفهانی‌ها که در این هفته به خاطر حضور در رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا غیبت داشتند از رده نخست جدول دو پله سقوط کرده و در جای سوم قرار گرفتند.

در سایر دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور هیئت بسکتبال شهرکرد همچون دیدار رفت مغلوب مهرام شد. شرکت ملی حفاری نیز در دیداری خانگی مقابل توزن الکتریک متحمل شکست شد. راه و ترابری قم با 10 امتیاز اختلاف حریف گرگانی خود را با شکست مواجه کرد و اسباب صعود یک پله ای خود به رده دوم جدول رده بندی را فراهم کرد.

بازیکنان بانک سامان نیز در دیدار با ب . آ شیراز چهاردهمین شکست خود را متحمل شدند و در قعر جدول رده بندی باقی ماندند. نتایج دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* بانک سامان 76 - ب.آ شیراز 78

* راه و ترابری قم 80 - شهرداری گرگان 70

* هیئت شهرکرد 65 - مهرام تهران 86

* شرکت ملی حفاری 50 - توزین الکتریک کاشان 78

* پتروشیمی بندرامام 78 - کاسپین قزوین 69

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (12 برد، 3 باخت، 27 امتیاز)

2- راه و ترابری قم (11 برد، 4 باخت، 26 امتیاز)

3- ذوب آهن اصفهان (12 برد، یک باخت، 25 امتیاز)

4- توزین الکتریک کاشان (10 برد، 5 باخت، 25 امتیاز)

5- مهرام تهران (11 برد، 2 باخت، 24 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (7 برد، 7 باخت، 21 امتیاز)

7- کاسپین قزوین (5 برد، 10 باخت، 20 امتیاز)

8- هیئت شهرکرد (4 برد، 11 باخت، 19 امتیاز)

9- ب . آ شیراز (5 برد، 9 باخت، 19 امتیاز)

10- شهرداری گرگان (4 برد، 10 باخت، 18 امتیاز)

11- شرکت ملی حفاری (4 برد، 10 باخت، 18 امتیاز)

12- بانک سامان (یک برد، 14 باخت، 16 امتیاز)