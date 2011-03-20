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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۷

"مرثیه‌ای برای یانیس" توسط عباس رافعی ساخته می‌شود

عباس رافعی فیلم "مرثیه‌ای برای یانیس" را تهیه و کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که فضای مستند- داستانی دارد شرح احوال و دگرگونیهای شاعری یونانی، امریکائی است که در پی گمشده اش سفری پرماجرا از غرب به شرق دارد. این فیلم در کشورهای امریکا، ایران و افغانستان تصویر برداری خواهد شد و آغاز تصویر برداری از اواسط اسفند در تهران بوده است.
 
بخش عمده ای از این فیلم به زبان انگلیسی خواهد بود و به همین دلیل و با توجه به فضای مستند، داستانی فیلم، عمده بازیگران ایرانی از میان بازیگران تئاتر مسلط به زبان انگلیسی انتخاب خواهند شد.

حضور بازیگرانی از کشورهای دیگر و با زبانهای بین‌المللی از نکات جالب‌توجه این فیلم است. "مرثیه‌ای برای یانیس" جهت نمایش در ایران دوبله خواهد شد.
 
فیلم نامه توسط علیرضا محمودی ایرانمهر نوشته شده است و عباس رافعی تهیه کننده گی و کارگردانی ان را بر عهده خواهد داشت. بهرام صحیحی دستیار اول و برنامه‌ریز، مسعود دلیری بعنوان مدیر تولید و محمد رضا میرزا محمدی طراح صحنه و لباس در این پروژه حضور دارند.

کد مطلب 1262007

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