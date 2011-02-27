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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۴

محور آزادشهر - شاهرود سه روز مسدود می شود

محور آزادشهر - شاهرود سه روز مسدود می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان از مسدود شدن محور "آزادشهر" به "شاهرود" به دلیل عملیات راهداری به مدت سه روز خبر داد.

 سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این محور از یکشنبه هشتم اسفند ماه به بدلیل عملیات راهداری مسدود خواهد بود.
 
وی گفت: این محور بدلیل عملیات راهداری و کوه بری از ساعت 8 صبح تا 8 شب روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هشتم تا دهم اسفند ماه مسدود خواهد بود.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: رانندگان محترم در زمان انسداد این محور جهت تردد بایستی از مسیر جایگزین آزادشهر- مینودشت - چمن بید- گرمه- شاهرود و بالعکس حرکت کنند.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: شماره تلفن: 2183159 و 4411275 مرکز تلفن قرارگاه پلیس راه گلستان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات رانندگان محترم در خصوص وضعیت راه ها و جاده های استان است.

گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1262213

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