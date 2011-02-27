محور آزادشهر - شاهرود سه روز مسدود می شود

سرهنگ پاسدار علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این محور از یکشنبه هشتم اسفند ماه به بدلیل عملیات راهداری مسدود خواهد بود.



وی گفت: این محور بدلیل عملیات راهداری و کوه بری از ساعت 8 صبح تا 8 شب روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هشتم تا دهم اسفند ماه مسدود خواهد بود.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: رانندگان محترم در زمان انسداد این محور جهت تردد بایستی از مسیر جایگزین آزادشهر- مینودشت - چمن بید- گرمه- شاهرود و بالعکس حرکت کنند.

فرمانده قرارگاه پلیس راه گلستان گفت: شماره تلفن: 2183159 و 4411275 مرکز تلفن قرارگاه پلیس راه گلستان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات رانندگان محترم در خصوص وضعیت راه ها و جاده های استان است.

گلستان پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.