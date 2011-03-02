  1. استانها
طرح پیشگیری از اعتیاد در 1700 مدرسه گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: طرح پیشگیری از اعتیاد در هزار و 700 مدرسه استان در سالجاری اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر سه شنبه در طرح مهارتهای پیش از ازدواج در گرگان افزود: این طرح با موفقیت بین مدارس استان اجرا شد و سال آینده نیز تداوم می یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج گفت: این طرح در مدارس دخترانه استان اجرا شد.
 
پائین محلی بیان داشت: قرار است این طرح از سال آینده با همکاری سازمان بهزیستی اجرا شود و کتابهای آن بین دانش آموزان توزیع می شود.
 
وی اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را 500 میلیون ریال اعلام کرد.
 
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
