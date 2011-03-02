طرح پیشگیری از اعتیاد در 1700 مدرسه گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پائین محلی عصر سه شنبه در طرح مهارتهای پیش از ازدواج در گرگان افزود: این طرح با موفقیت بین مدارس استان اجرا شد و سال آینده نیز تداوم می یابد.
وی با اشاره به اجرای طرح آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج گفت: این طرح در مدارس دخترانه استان اجرا شد.
پائین محلی بیان داشت: قرار است این طرح از سال آینده با همکاری سازمان بهزیستی اجرا شود و کتابهای آن بین دانش آموزان توزیع می شود.
وی اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح را 500 میلیون ریال اعلام کرد.
گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.
نظر شما