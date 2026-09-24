https://mehrnews.com/x3d8S2 ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۳ کد مطلب 6957755 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۳ تجدید عهد شبانه مشگین شهریها در سایه سبلان مشگین شهر- تجمعات شبانه مردم مشگین شهر، جلوهای دیگر از عشق و ارادت این دیار به انقلاب و رهبری بود. دریافت 3 MB کد مطلب 6957755 کپی شد مطالب مرتبط مرزداران بیله سوار، ایستاده در عهد انقلاب دختران و زنان جامعه اسلامی باید الگوی عفاف، علم و حضور اجتماعی باشند شبهای بیدار اردبیل در پای سبلان مهر با نشاط در مدارس بیلهسوار گرگان؛ موج ۲۰۸ تجمعهای شبانه با حضور مردم ادامه یافت اجتماع خونخواهی رهبر شهید در بیله سوار برچسبها مشگین شهر تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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