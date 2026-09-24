  1. استانها
  2. اردبیل
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۳

تجدید عهد شبانه مشگین شهری‌ها در سایه سبلان

تجدید عهد شبانه مشگین شهری‌ها در سایه سبلان

مشگین شهر- تجمعات شبانه مردم مشگین شهر، جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت این دیار به انقلاب و رهبری بود.

دریافت 3 MB
کد مطلب 6957755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها