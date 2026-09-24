به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی پنجشنبه شب در حاشیه جلسه کمیته تخصیص استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایمنسازی و بهسازی ۲۳ محور اصلی و بزرگراهی استان که در تفاهم استاندار بوشهر و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور مورد تأکید قرار گرفتهاند، در اولویت تخصیص اعتبارات از منابع مختلف قرار دارند.
وی افزود: این محورها بخش قابل توجهی از جابهجایی کالا و مسافر و همچنین مسیرهای دسترسی به بنادر تجاری و صیادی استان را بهویژه در امتداد نوار ساحلی بوشهر، پوشش میدهند و نقش مهمی در شبکه حملونقل و فعالیتهای اقتصادی معیشت بندرنشینان استان دارند.
رجایی با اشاره به محورهای پرتردد استان یادآور شد: محورهای بوشهر–ریگ–گناوه، دلوار–بوالخیر–خورشهاب، بردخون–دیر، کنگان–سیراف–عسلویه و آبدان–دوراهک از جمله مسیرهایی هستند که سهم قابل توجهی از تردد و بار ترافیکی شهرستان های ساحلی استان را به خود اختصاص دادهاند و ارتقای ایمنی و کیفیت این محورها ضروری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: عملیات ایمنسازی این مسیرها شامل تعریض و بهسازی، افزایش خطوط عبوری، لکهگیری و روکش آسفالت توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و راه و شهرسازی استان در دست اجراست و در زمره پروژههای مهم عمرانی نیمهتمام استان قرار دارند.
وی خاطر نشان کرد: با موافقت کمیته تخصیص استان، مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای تسریع در تکمیل بخشی از این پروژهها به ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای و راه و شهرسازی استان ابلاغ شده است.
رجایی تأکید کرد: این اعتبارات باید در پروژههایی هزینه شود که امکان تکمیل و بهرهبرداری از بخشهای اولویتدار آنها در کوتاهمدت وجود دارد و پیش از آغاز بارندگیهای پاییزی، حسب مورد، تکمیل ابنیه فنی در مسیر مسیلها و جریانهای آب، تکمیل عملیات زیرسازی و آسفالت این محورها در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تسریع در اجرای این اقدامات، علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، موجب افزایش ظرفیت عبوری محورهای اصلی، کاهش نقاط حادثهخیز و بهبود دسترسی به بنادر و مراکز جمعیتی و اقتصادی استان خواهد شد.
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