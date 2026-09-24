به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دیداری تدارکاتی امروز پنج‌شنبه ۲ مهر از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت کریل لونیکوف از روسیه در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود ازبکستان خاتمه یافت. هر چهار گل این بازی توسط بازیکنان ازبکستان وارد دروازه‌ها شد.



ترکیب ایران:



علیرضا بیرانوند (کارت زرد)، سامان فلاح (۴۵- شجاع خلیل‌زاده)، علی نعمتی، صالح حردانی(۴۵- رامین رضاییان)، احسان حاج‌صفی (۶۴- محمد قربانی)، سعید عزت‌اللهی (کارت زرد)، امید نورافکن، محمدمهدی محبی (۶۴- امیرحسین محمودی)، آریا یوسفی (۷۳- مهدی لیموچی)، مهدی طارمی و دنیس درگاهی (۴۵- سردار آزمون)



ترکیب ازبکستان:



ولادیمیر نظروف، عبدالقادر خوسانوف، بهروز کریموف (۸۳- خوجی‌اکبر علی‌جانف)، جهانگیر اوروزوف، آکمل موزگووی، اویل خامروبکوف (۸۳- شرزود اسانوف)، عزیزجان گانیف (۵۹- دیور خولماتوف)، شرزود نصرالله‌اف (۸۳- محمود محمدجانوف)، الدور شومورودوف (۸۸- حسین نورچائف)، دوستون‌بک حمداموف (۵۹- رسلان‌بک جیانوف) و عباس‌بک فیض‌الله‌اف (۸۸- عزیزبک آمانوف)



شروع خوب ازبک‌ها با اشتباه کاپیتان ایران



بازیکنان ایران از سمت راست در دقیقه ۲ حمله‌ای را شکل دادند و ارسال صالح حردانی به محوطه جریمه ازبکستان، موقعیت مناسبی ایجاد کرد، اما توپ با فاصله اندکی از مقابل سر آریا یوسفی عبور کرد و راهی خارج از زمین شد.



حمداموف بازیکن ازبکستان در دقیقه ۶ از فاصله‌ای دور اقدام به شوت‌زنی کرد که ضربه او دقت لازم را نداشت و با فاصله زیادی از دروازه علیرضا بیرانوند بیرون رفت.



گل اول ازبکستان؛ اشتباه حاج‌صفی و ضربه شومورودوف



اشتباه بازیکنان ایران در زمان بازی‌سازی از عقب زمین، فرصت مناسبی در اختیار ازبکستان قرار داد. احسان حاج‌صفی در دقیقه ۱۰ قصد داشت توپ را با یک پاس بلند از سمت چپ زمین به محوطه جریمه ارسال کند، اما پاس او به جای رسیدن به هم‌تیمی‌اش در اختیار الدور شومورودوف قرار گرفت. کاپیتان ازبکستان نیز پس از کنترل توپ، با یک ضربه زمینی و دقیق دروازه ایران را باز کرد.



دنیس درگاهی در دقیقه ۱۲ با سرعت از سمت راست وارد محوطه جریمه ازبکستان شد و توپ را به مقابل دروازه فرستاد، اما هیچ‌یک از بازیکنان ایران نتوانستند خود را به این پاس برسانند و مدافعان حریف توپ را دور کردند.



تیم ازبکستان یک موقعیت بسیار خطرناک را در دقیقه ۲۴ دیگر روی دروازه ایران ایجاد کرد. فیض‌الله‌اف پس از عبور از چند بازیکن ایران، پاس عمقی دقیقی برای شومورودوف فرستاد و مهاجم ازبکستان پس از کنترل توپ، ضربه‌ای زمینی به سمت دروازه زد که پس از برخورد به مدافع ایران به تیر عمودی برخورد کرد و به کرنر رفت.



مهدی طارمی با ضربه سر توپ را در اختیار آریا یوسفی قرار داد و این بازیکن نیز آن را برای دنیس اکرت ارسال کرد. اکرت در محوطه جریمه در شرایطی روی زمین افتاد که خامروبکوف از پشت سر روی او اثر گذاشت، اما داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد.



ارسال بلند از سمت چپ زمین به جناح مقابل رسید و صالح حردانی صاحب توپ شد. مدافع ایران بلافاصله اقدام به شوت‌زنی کرد، اما مدافعان ازبکستان مقابل ضربه او قرار گرفتند و اجازه ندادند توپ به سمت دروازه برود.



شاگردان کاناوارو در ازبکستان در دقیقه ۳۷ بار دیگر روی دروازه ایران خطرساز شد. اوروزوف از سمت راست زمین توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد و شومورودوف با یک ضربه روی پا دروازه ایران را هدف گرفت، اما بیرانوند بدون مشکل توپ را در اختیار گرفت.



بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در دقایق پایانی نیمه اول فشار خود روی دروازه ازبکستان را زیاد کردند اما توپ از خط دروازه این تیم رد نشد و نیمه اول با یک گل به سود تیم میزبان خاتمه یافت.

شروع نیمه دوم با سه تغییر برای ایران



از ابتدای نیمه دوم امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران سه تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد و با خروج سامان فلاح، صالح حردانی و دنیس درگاهی به ترتیب شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان و سردار آزمون وارد زمین شدند.



بازیکنان ایران نیمه دوم برای جبران گل خورد وارد زمین شده بودند در دقیقه ۴۷ اولین حمله خود را تدارک دیدند که روی فرار خوب آریا یوسفی او قصد داشت توپ را به مهاجمان ایران پاس دهد گه توسط مدافع ازبکستان توپ دور شد.



تعویض طلایی برای ایران



در ادامه و در دقیقه ۴۸ در نزدیکی محوطه جریمه ازبکستان، آریا یوسفی توسط مدافع این تیم نقش بر زمین شد و داور به سود ایران ضربه آزاد اعلام کرد که رامین رضاییان پشت توپ ایستاد و آن را ارسال کرد که توپ بدون برخورد به بازیکنی از ایران و برخورد به جهانگیر اوروزوف وارد دروازه ازبکستان شد تا حساب کار یک بر یک به تساوی برسد.



پنالتی عجیب برای ازبکستان و گل دوم شومورودوف



بازیکنان ازبکستان پس از دریافت گل حملاتی را به سمت دروازه ایران تدارک دیدند که در دقیقه ۵۷ و روی برخورد علیرضا بیرانوند با کریموف داور به سود ازبکستان پنالتی اعلام کرد و دروازه‌بان ایران را با کارت زرد جریمه کرد که در ادامه شومورودوف پشت توپ ایستاد و با ضربه زمینی برخلاف جهت بیرانوند موفق شد گل دوم خود و تیمش را در این بازی به ثمر برساند. این موضوع با تعجب اعضای کادرفنی و بازیکنان ایران همراه بود.



پس از دریافت گل دوم ازبکستان، شاگردان قلعه‌نویی به سمت دروازه ازبکستان حمله ور شدند که در بیرون محوطه جریمه این تیم سردار آزمون در برخورد با مدافع این تیم نقش بر زمین شد و داور به سود ایران ضربه آزاد اعلام کرد که حاج صفی پشت توپ ایستاد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او با فاصله از کنار دروازه ازبکستان به بیرون رفت.

فیض‌الله‌اف در دقیقه ۷۰ با نفوذ به محوطه جریمه ایران فرصت خوبی برای گلزنی پیدا کرد، اما ضربه زمینی او قدرت لازم را نداشت و بیرانوند بدون دردسر توپ را در اختیار گرفت.



سردار آزمون هم هفت دقیقه بعد در مصاف با اوروزوف درون محوطه جریمه ازبکستان روی زمین افتاد، اما داور این صحنه را مستحق اعلام پنالتی ندانست.

تحقیر مقابل ازبکستان

بازیکنان ازبکستان در دقیقه ۴+ ۹۰ روی ضدحمله سریع توانست گل سوم را بزند. حسین نورچائف روی اشتباه خط دفاعی به ویژه شجاع خلیل زاده گل سوم را وارد دروازه ایران کرد.

روز گذشته تیم فوتبال امید با شکست ۴ بر یک مقابل کره شمالی شکست خورد و از بازی های آسیایی ۲۰۲۶ حذف شد و امروز تیم بزرگسالان ایران شکست تلخی مقابل ازبکستان داشت‌.