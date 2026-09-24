به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و به مناسبت پیروزی ارزشمند دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن نوشت: درخشش دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، مایه افتخار است.

وی افزود: کسب مدال‌های طلای فاطمه مجلل، زینب نوروزی و کیمیا زارعی و مدال نقره تیم چهار نفره رویینگ زنان ایران، حاصل شایستگی، تلاش، انضباط و اراده بانوان ورزشکاری است که با توانایی خود نام ایران را در عرصه ورزش آسیا سربلند کردند.



بقائی ادامه داد: این پیروزی را به قهرمانان عزیز، مربیان، خانواده‌های آنان و همه مردم ایران تبریک می‌گوییم.