به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و به مناسبت پیروزی ارزشمند دختران ملیپوش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن نوشت: درخشش دختران ملیپوش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، مایه افتخار است.
وی افزود: کسب مدالهای طلای فاطمه مجلل، زینب نوروزی و کیمیا زارعی و مدال نقره تیم چهار نفره رویینگ زنان ایران، حاصل شایستگی، تلاش، انضباط و اراده بانوان ورزشکاری است که با توانایی خود نام ایران را در عرصه ورزش آسیا سربلند کردند.
بقائی ادامه داد: این پیروزی را به قهرمانان عزیز، مربیان، خانوادههای آنان و همه مردم ایران تبریک میگوییم.
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