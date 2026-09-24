  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۵

بقائی:

درخشش دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، مایه افتخار است

درخشش دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، مایه افتخار است

سخنگوی وزارت خارجه درحساب کاربری خود و به مناسبت پیروزی ارزشمند دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن نوشت:درخشش دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا مایه افتخار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و به مناسبت پیروزی ارزشمند دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن نوشت: درخشش دختران ملی‌پوش ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، مایه افتخار است.

وی افزود: کسب مدال‌های طلای فاطمه مجلل، زینب نوروزی و کیمیا زارعی و مدال نقره تیم چهار نفره رویینگ زنان ایران، حاصل شایستگی، تلاش، انضباط و اراده بانوان ورزشکاری است که با توانایی خود نام ایران را در عرصه ورزش آسیا سربلند کردند.

بقائی ادامه داد: این پیروزی را به قهرمانان عزیز، مربیان، خانواده‌های آنان و همه مردم ایران تبریک می‌گوییم.

کد مطلب 6957758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها