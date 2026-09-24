به گزارش خبرگزاری مهر، ولیعهد کویت با طرح ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که ایران با ایجاد اختلال در کشتیرانی و بستن تنگه هرمز، به اقتصاد کشورهای منطقه و جهان، تجارت و بازارهای نفت آسیب می‌زند.

وی همچنین مدعی شد که ایران از تنگه هرمز به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات استفاده می‌کند.

ولیعهد کویت بدون اشاره به استفاده نیروهای آمریکایی از خاک این کشور در حمله به مردم ایران مدعی شد که کشورش هدف «تجاوز ایران» قرار گرفته است.

وی در عین حال بر حمایت کویت از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای درگیری‌های جاری و پایبندی این کشور به اصول منشور سازمان ملل تأکید کرد.

اظهارات بی اساس ولیعهد کویت در حالی مطرح شده است که این کشور میزبان پایگاه‌ها و نیروهای نظامی آمریکاست و در جریان جنگ ایران و آمریکا، تأسیسات نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی در خاک کویت هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفته‌اند.

ولیعهد کویت در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح شورای امنیت سازمان ملل برای هماهنگی با تحولات روابط بین‌الملل تأکید کرد و گفت کویت از تلاش‌های صلح‌آمیز برای حل بحران‌های منطقه حمایت می‌کند.

وی همچنین از اقدامات نخست‌وزیر عراق برای انحصار سلاح در دست دولت حمایت کرد و با اشاره به تحولات منطقه، بر پشتیبانی کویت از تلاش‌های سازمان ملل برای حل‌وفصل بحران یمن تأکید کرد.

ولیعهد کویت همچنین بدون اشاره به تجاوز عربستان علیه یمن، حملات ارتش یمن به مواضع عربستان را محکوم کرد.

وی از تلاش‌ها برای بازسازی دولت سوریه حمایت کرد و پیشروی نیروهای رژیم صهیونیستی در خاک سوریه را محکوم خواند.

ولیعهد کویت در ادامه خواستار خروج رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالی لبنان شد و بر حمایت کویت از اجرای کامل طرح صلح درباره غزه، از جمله خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از این منطقه، تأکید کرد.

ولیعهد کویت در پایان گفت: سیاست خارجی این کشور بر اصول منشور سازمان ملل، احترام به حسن همجواری و حاکمیت کشورها استوار است.