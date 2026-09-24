تظاهرات گسترده در منهتن در حمایت از فلسطین و اعتراض به حضور نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو در نیویورک، تجمع گسترده‌ای در منطقه منهتن در حمایت از مردم فلسطین و در اعتراض به حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برگزار شد.

این تجمع در حالی برگزار شد که از روزهای گذشته گروه‌های حامی فلسطین در نیویورک برای اعتراض به حضور نتانیاهو و جنگ غزه فراخوان داده بودند.

همزمان با ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد، هزاران نفر از معترضان در خیابان مقابل سازمان ملل متحد تجمع گسترده‌ای را برپا کرده و این خیابان را مسدود کردند.

این در حالی است که سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در حالی برگزار شد که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند و او برای صندلی‌های خالی سخنرانی کرد.