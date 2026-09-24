  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۲

تظاهرات گسترده در منهتن در حمایت از فلسطین و اعتراض به حضور نتانیاهو

تظاهرات گسترده در منهتن در حمایت از فلسطین و اعتراض به حضور نتانیاهو

جمعیت زیادی از معترضان در منهتن نیویورک در حمایت از مردم فلسطین و در اعتراض به حضور بنیامین نتانیاهو در این شهر تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو در نیویورک، تجمع گسترده‌ای در منطقه منهتن در حمایت از مردم فلسطین و در اعتراض به حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برگزار شد.

این تجمع در حالی برگزار شد که از روزهای گذشته گروه‌های حامی فلسطین در نیویورک برای اعتراض به حضور نتانیاهو و جنگ غزه فراخوان داده بودند.

همزمان با ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سازمان ملل متحد، هزاران نفر از معترضان در خیابان مقابل سازمان ملل متحد تجمع گسترده‌ای را برپا کرده و این خیابان را مسدود کردند.

این در حالی است که سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نیز در حالی برگزار شد که بسیاری از نمایندگان کشورهای مختلف سالن را به نشانه اعتراض ترک کردند و او برای صندلی‌های خالی سخنرانی کرد.

کد مطلب 6957756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      نتان یاهو مانند سامری شده است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها