جغد سفید کمیاب در صومعه سرا رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یک قطعه جغد سفید از گونه کمیاب انباریان در تالاب صومعه سرا گرفتار تور صیادان شده بود که به دست ماموران حفاظت محیط زیست گیلان رها شده و پس از چند روز مجددا به جنگل های صومعه سرا زیستگاه اصلی خود بازگردانده شد.

در حال حاضر 12 گونه جغد در کشور شناسایی شده که جغد سفید از گونه های نادر آن بوده و در سالهای اخیر در زیستگاه های حیات وحش گیلان مشاهده شده است.

هم اکنون از جمعیت این پرنده در گیلان و کشور آمار دقیقی در دست نیست و چرخش 360 درجه ای سر و شکار در شب از ویژگی های جغد سفید است.

جغد سفید (Tyto alba) بیشترین گستردگی را میان جغدها دارد و میزان گستردگی آن در میان سایر پرندگان نیز مثال زدنی است، برای تمیز دادن آن از سایر گونه‌های خانواده Tytonidae به آن جغد سفید معمولی نیز گفته می شود این خانواده یکی از دو خانواده اصلی جغدها را تشکیل می دهد، خانواده دیگر جغدهای عادی (Strigidae) است.

جغد سفید به غیر از قطب و بیابانها تقریبا در همه جا یافت می‌ شود که از آن جمله می توان به کمربند آلپاید، بخش های اعظم اندونزی و جزایر اقیانوس آرام اشاره کرد.

نام های دیگری نیز بر حسب ظاهر، محل سکونت و پرواز ساکت و ترسناک این پرنده بر آن نهاده شده است، نام علمی که از سوی جیوانی اسکوپولی در سال 1769 انتخاب شد که به معنی جغد سفید است.