روستای پامنار از بهترین نقاط دیدن جغد ماهیخوار است

کرامت حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جغدها از پرندگان شکاری شگفتانگیز هستند که با چشمان تیزبین، شنوایی بسیار قوی و پرواز بیصدا بیشتر در تاریکی شب فعالیت میکنند و در زیستگاههای متنوعی از کوهستانها تا جنگلها و بیابانها زندگی دارند.
وی افزود: این پرندگان در انتهای زنجیره غذایی قرار دارند و از میان رفتن آنها در یک زیستگاه میتواند باعث افزایش جمعیت طعمهها شود. جغدها بسته به گونه و جثه خود از پستانداران کوچک، جوندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات، پرندگان و گاهی ماهیها تغذیه میکنند.
حافظی توضیح داد: حضور جغدها در طبیعت بسیار ارزشمند است و در مزارع کشاورزی و باغات با کنترل جوندگان نقش مهمی در کاهش آفات و کمک به کشاورزان و باغداران ایفا میکنند.
وی گفت: بوف ماهیخوار قهوهای با نام علمی Ketupa zeylonensis از جغدهای درشتجثه ایران به شمار میرود. در ایران جغدهای بزرگ شامل بوف ماهیخوار، بوف برفی و شاهبوف هستند و بزرگترین جغد ایران و خاورمیانه شاهبوف اوراسیایی است.
عضو کمیته ثبت پرندگان ایران ادامه داد: بوف ماهیخوار چشمان بسیار قوی دارد و پرواز آن کاملاً بیصداست. برخلاف بسیاری از جغدها که ساق پای پوشیده از پر دارند، ساق پا و اطراف چنگالهای این گونه بدون پر است تا هنگام شکار ماهی در آب خیس نشود و به همین دلیل پاها و چنگالهای بلند آن برای صید ماهی سازگاری یافته است.
عضو گروه شناسایی و ثبت پستانداران ایران افزود: پراکنش جهانی این گونه از شرق آسیا تا ترکیه گزارش شده و در ایران نیز در کنار منابع آب شیرین و زلال رودخانههای کوهستانی نوار جنوبی کشور تا دامنههای زاگرس مشاهده میشود و در خوزستان نیز در سواحل کوهستانی رودخانههای کارون، دز و مارون ثبت شده است.
حافظی بیان کرد: روستای پامنار از بهترین نقاط مشاهده این گونه ارزشمند به شمار میرود و وجود اقامتگاههای مناسب و راهنمایان محلی میتواند شرایط مطلوبی برای عکاسان حیات وحش و علاقهمندان پرندهنگری فراهم کند.
وی تأکید کرد: گشتهای پرندهنگری باید با رعایت فاصله ایمن، استفاده از تجهیزات مناسب و همراهی راهنمایان متخصص و با هماهنگی سازمان محیط زیست انجام شود تا آرامش و امنیت این گونه نادر حفظ شود و خللی در فعالیتهای زیستی آن ایجاد نشود.
این فعال محیط زیست گفت: مشاهده جغدها به دلیل سبک زندگی شبفعال و اسرارآمیز آنها از جذابیتهای مهم پرندهنگری به شمار میرود و علاقهمندان برای دیدن این پرندگان باشکوه به نقاط مختلف جهان سفر میکنند.
دبیر گروه تنوع زیستی خوزستان افزود: تاکنون ۱۴ گونه جغد در ایران ثبت شده که ۱۱ گونه از آنها در استان خوزستان مشاهده میشوند؛ گونههایی مانند جغد ماهیخوار، جغد طلایی، شاهبوف اوراسیایی، جغد جنگلی زاگرسی، جغد خالدار کوچک، جغد کوچک، جغد گوشدراز، جغد تالابی، مرغ حق اوراسیایی، مرغ حق جنوبی و جغد انبار.
حافظی ادامه داد: استان خوزستان با میزبانی بیش از ۴۱۰ گونه پرنده، ۷۷ گونه پستاندار، ۸۵ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست، ۵۶ گونه ماهی آبهای داخلی و ۹۰۰ گونه ماهی خلیج فارس از تنوع زیستی کمنظیری برخوردار است و با توسعه زیرساختهای گردشگری میتواند به یکی از قطبهای مهم پرندهنگری و گردشگری طبیعت در منطقه تبدیل شود.
