کشت سیب زمینی در گلستان 50 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین محمدی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: افت نزولات در پاییز سالجاری با وجود بروز مشکل جهت کشت غلات و دانه های روغنی ( کلزا ) فرصت مناسبی را برای آماده سازی بستر کشت سیب زمینی فراهم آورده است.

وی اظهار داتش: تقاضای کشت سیب زمینی باتوجه به قیمت فروش مناسب در سال زراعی گذشته و شرایط مساعد اقلیمی برای کاشت این محصول روند رو به رشدی را نشان می دهد.

محمدی افزود: انتخاب زمان کاشت مناسب و تطابق دوره رشد بخصوص مراحل تکامل و توسعه غده سیب زمینی با دماهای مطلوب بین ( 18-15 ) درجه سانتی گراد و همچنین تامین نیاز رطوبتی و حرارتی گیاه باعث افزایش عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصول خواهد شد.



وی توصیه کرد: بنابراین مرحله اول در استان باتوجه به نزولات جوی یک ماه اخیر با موفقیت سپری شده لاکن موفقیت در تولید نهایی منوط به تامین رطوبت لازم در مراحل بعدی خواهد بود.

محمدی عنوان کرد: بررسی نشان می دهد کسری رطوبت قابل استفاده تا 60 درصد موجب کاهش کمیت محصول خواهد شد لذا در صورت بروز خشکسالی مدیریت مصرف آب (آبیاری تحت فشار) و همچنین تغذیه در جلوگیری از کاهش عملکرد با مصرف پتاسیم می توانید از عوامل ناشی از تنش های خشکی را بکاهید.