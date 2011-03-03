احیای شیر ایرانی در دستور کار/ پرونده مرگ ببرها روی میز دادستان

به گزارش خبرنگار مهر، در طول هفته ای که گذشت حوزه محیط زیست پر خبر بود. معاونت دریایی اقدام به اعزام خبرنگاران به استان دریایی هرمزگان کرد و رئیس سازمان محیط زیست در نشستی خبری پیرامون وضعیت کنوانسیون رامسر و در گفتگوهایی جداگانه از مهمترین فعالیتهای محیط زیست سخن گفت.

مبادله شیر هندی با آهوی ایرانی نهایی شد



با اینکه بعد از مرگ ببرهای روسی پرونده ببرهای وارداتی برای احیای پروژه ببر مازندران در مرحله قضایی است و سازمان محیط زیست و باغ وحش تهران همدیگر را به اهمال در مدیریت پروژه و مرگ ببرها و سپس شیرهای باغ وحش بر اثر ابتلا به بیماری مشمشه متهم می کنند، رئیس سازمان محیط زیست از نهایی شدن پروژه مبادله آهو ایرانی با شیر هندی با هدف احیای نژاد شیر ایرانی خبر داد.

وی گفت: این پروژه 6 ماه است کلید خورده و زیستگاه شیر جنب چغازنبیل در بیشه زاری بین رودخانه کرخه و دز در حال آماده شدن است.



محمد جواد محمدی زاده با اعلام اینکه آخرین شیرهای ایرانی در دشت ارژن و زیستگاهی بین دو شهر شوش و دزفول دیده شده اظهار داشت: متاسفانه زیستگاه دشت ارژن از دست رفته و هیچ امیدی نداریم که در دشت ارژن این گونه را احیا کنیم.



معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: زیستگاه شیر در بیشه زارهای بین کرخه و دز بسیار وضعیت مطلوبی دارد و برای مطالعه میدانی روی این زیستگاه کارشناسانی را مستقیما به منطقه فرستادیم تا از نزدیک بررسی کنند و حتی در پروازی هوایی بیش از سه ساعت این زیستگاه از طریق هوا بررسی شد.



تشکیل پرونده مرگ ببرها و شیرهای باغ وحش تهران



پرونده پر ماجرای ببرهای روسی اما سر دراز دارد و در این هفته نیز خبرساز شد و دادستان تهران از تشکیل پرونده شکایت از عاملان مرگ ببرها و شیرهای باغ وحش تهران خبر داد و افزود: این پرونده در حال رسیدگی است.



جعفری دولت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شکایت از مرگ ببرها و شیرهای باغ وحش تهران از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست صورت گرفته است.





وی با اعلام اینکه پرونده شکایت از مرگ ببرها و شیرهای باغ وحش تهران در دادسرای ناحیه 5 تهران تشکیل شده است، افزود: سازمان حفاظت از محیط زیست از مقامات مسئول باغ وحش تهران شکایت کرده و پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور از تلاش برای جلوگیری از احداث بلوار ساحلی خلیج فارس خبر داد و گفت: با مذاکرات صورت گرفته با رئیس منطقه آزاد قشم جلوی خشک کردن ساحل خلیج فارس در محله چابهار قشم گرفته شده و احداث بلوار در این منطقه منتفی است.

احداث بلوار ساحلی خلیج فارس در قشم منتفی است

ابن بلوار که قرار بود در محله چابهار جزیره قشم احداث شود سه ماه پیش در دیماه کلنگ خورد و بر اساس آن قرار بود راه ارتباطی بین بندر بهمن و بندر شهید ذاکری در جزیره قشم و همچنین بندر بهمن به بلوار ساحلی خلیج‌فارس فراهم شود.



مردم این منطقه اما با واکنشهای جدی مانع از این عملیات ضد محیط زیستی در ساحل خود شده اند. محمدجوادمحمدی زاده در اینباره گفته است که مطالعات کارشناسی از نظر مسائل زیست محیطی در قشم برای احداث بلوار ساحلی خلیج فارس در حال انجام است و جای نگرانی وجود ندارد.





رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: مطالعات کارشناسی از نظر مسائل زیست محیطی آن منطقه در حال انجام است و با نظر کارشناسی محیط زیست و با رعایت ضوابط زیست محیطی این جاده احداث می شود.



وی افزود: برخی اخبار در این زمینه منتشر شده که با احداث این بلوار ساحلی، 15هکتار از ساحل قشم خشک می شود که چنین مباحثی صحت ندارد و با مذاکرات صورت گرفته، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و جای نگرانی وجود ندارد.



انتقاد از افزایش آزبست هوای پایتخت



محیط زیست انسانی هم در حوزه مدیریت شهری در هفته گذشته شاهد انتقادات جدی از سوی رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران بود که وی با اشاره به افزایش آلاینده آزبست در هوای پایتخت گفته بود، وجود این مقدار آزبست در هوای تهران زنگ خطری برای شهر است.



معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه آزبست یکی از ترکیبات آلاینده شناخته شده در جهان است گفت: براساس مصوبه شورایعالی محیط زیست در سال 79 دولت مکلف به حذف این آلاینده طی یک برنامه زمانبندی شده است.



وی با بیان اینکه امروز 10 سال از این مصوبه می گذرد، افزود: در سال گذشته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص میزان این آلاینده در هوای تهران بررسیهای انجام داد که نتایج آن نشان دهنده وجود مقدار بسیار زیادی از این نوع آلاینده در هوای تهران است.



حضور 45 کشور دنیا در اجلاس کنوانسیون رامسر



رئیس سازمان محیط زیست در نشستی خبری با اشاره به اینکه چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در ایران برگزار می شود گفت: 45 کشور برای حضور در این اجلاس اعلام آمادگی کرده اند و 20 وزیر محیط زیست در روز برگزاری به ایران می آیند.



محمد جواد محمدی زاده به مناسبت برگزاری چهلمین سالگرد شکل گیری کنوانسیون رامسر در ایران که روز شنبه هفته پیش رو در تهران و روز یکشنبه در شهر رامسر مازندران برگزار می شود گفت: 160 کشور عضو کنوانسیون بین المللی رامسر هستند که 40 سال پیش در شهر رامسر و با میزبانی ایران و برای مدیریت هر چه بهتر تالابها و بررسی چالشهای آنها آغاز به کار کرد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به نقش و اهمیت تالابها در زندگی جوامع محلی و تامین معیشت اقتصاد و همین طور خدمات طبیعی تالابها در حوزه مهار سیلابها و دیگر موضوعات، تاکید کرد: کنوانسیون رامسر قدیمی ترین پیمان زیست محیطی بین المللی دنیا است که موضوع آن به بحث آب و اکوسیستم مربوط می شود.



بوی بد زباله های بیمارستانی و دعوای ناتمام دستگاههای اجرایی



زباله های بیمارستانی همچنان مشکل ساز و محل بحث میان نهادهای مسئول است به طوری که هرکدام سعی دارند اهمال موجود را به گردن دستگاه دیگر بیندارند. رئیس شورای شهر تهران هفته گذشته از اینکه کشمکشهای وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست درباره دفع زباله‌های بیمارستانی هنوز به سرانجام نرسیده انتقاد کرد.

وی گفت: بسیاری از بیمارستانها، دفع زباله‌های خاص بیمارستانی را با در نظر گرفتن موازین و استانداردهای بهداشتی انجام نمی‌دهند.





مهدی چمران در آخرین جلسه هیئت مدیره نظام پزشکی تهران در سال جاری با بیان اینکه مقوله سلامت به ویژه در شهرها اهمیت زیادی دارد، گفت: شورای شهر تهران در دوره اخیر مصوبات زیادی در حوزه سلامت شهری داشته که تعداد و کیفیت این مصوبات در مقایسه با دوره‌های مختلف این شورا بی‌نظیر است.



وی با انتقاد از به سرانجام نرسیدن کشمکشهای وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست درباره دفع زباله‌های بیمارستانی، عنوان کرد: بسیاری از بیمارستانها، دفع زباله‌های خاص بیمارستانی را با در نظر گرفتن موازین و استانداردهای بهداشتی انجام نمی‌دهند که آسیب و زیان آن متوجه مردم و جامعه پزشکی می‌شود.



کاهش جمعیت حیات وحش بر اثر تخریب زیستگاههای کشور



همچنین در هفته گذشته معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با اشاره به تخریب زیستگاهها در کشور گفت: حیات وحش و گونه های جانوری به دلیل تغییر کاربری زیستگاههای خود را از دست داده و بیشترین آسیب را متحمل و جمعیت آنها کم شده است.



محمد باقر صدوق با تاکید بر اینکه جشن خودکفایی گندم زمانی اتفاق افتاد که بسیاری از زمینها به زیر کشت گندم رفت در حالی که سابقا زیستگاه بوده اند و متاسفانه با این شعار زمینهای با شیب تند و مراتع مختلف شخم زده شده و از بین رفته است.



وی تاکید کرد: این نوعی فرصت طلبی بود که عده ای از آن استفاده کرده اند چرا که برآوردهای دقیق علمی محققان نشان می دهد ایران در بهترین شرایط اکولوژیک امکان بهره برداری بیش از 8 میلیون تن گندم را ندارد.



به گفته صدوق، وضعیت جمعیت گونه های جانوری در زیستگاههای کشور نسبتا مطلوب است اما زیستگاهها بر اثر جاده سازی های بی مورد و شکار تهدید می شوند.