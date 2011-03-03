استیو جابز همه را شگفت زده کرد/ رونمایی از آی- پد 2

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته های اخیر تصاویری مبنی بر شدت گرفتن بیماری استیو جابز در اینترنت منتشر شده بود، باوجود این، شب گذشته در مقابل نگاههای شگفت زده خبرنگاران، رئیس اپل با همان تی- شرت مشکلی، کفشهای کتانی سفید و شلوار جین آبی همیشگی در سالن مرکز "یربا بونا" در سانفرانسیسکو حاضر شد و از "آی- پد 2"، نسل دوم تبلت اپل رونمایی کرد.

رئیس اپل پیش از هر چیز گفت: "نمی خواستم امروز را از دست بدهم."

جابز 56 ساله که از 17 ژانویه گذشته از ریاست اپل کناره گیری کرد و "تیم کوک" را به عنوان رئیس این شرکت معرفی کرد در مورد حضور خود در مراسم رونمایی از "آی- پد 2" گفت: "2011 سال آی- پد 2 خواهد بود. ما به مدت طولانی بر روی این محصول کار کردیم و به همین دلیل نمی خواستم این مراسم را از دست بدهم."

وی افزود: "ما 100 میلیون کتاب الکترونیک را بر روی سایت iBook Store خود برای آی- پد فروختیم. اکنون با یک محصول جدید با یک طراحی کاملا بازنگری شده اینجا هستیم. اپل تاکنون موفق شده است 100 میلیون آی- فن بفروشد و تنها در سال 2010 بیش از 15 میلیون آی- پد فروخته شد."

رئیس اپل ادامه داد: " 2011 می تواند سال تقلید باشد، به طوری که همه مشغول ساخت یک تبلت هستند."

تفاوتهای دو "آی- پد"

حتی اگر سخت افزارهای "آی- پد 2" نسبت به "آی- پد کلاسیک" بهبود یافته باشند اما این تبلت همچنان محصولی است که عملکرد آن مدیون نرم افزارهای جانبی است که بر روی این دستگاه نصب می شود.

به طوریکه به نظر می رسد در "آی- پد 2"، پتانسیلهای جدیدی که برای استفاده از نرم افزارهای جانبی بسیار ایده آل هستند توسعه داده شده اند.

"آی- پد 2" نسبت به نسخه قبلی این تبلت 33 درصد باریکتر شده است. جابز با نشان دادن یک فیلم جدید از سرویس iMovie بر روی این دستگاه گفت: "این واقعاً شگفت انگیز است که بتوانی یک فیلم با کیفیت بالا تهیه کنی و آن را روی دستگاهی با این قطر نازک پخش کنی."

هیچ تغییری در نمایشگر این تبلت جدید داده نشده است، اما "آی- پد 2" از دو دوربین (یکی در جلو و دیگری در پشت دستگاه) برخوردار است که هم برای تماسهای تلفنی تصویری با سرویس Facetime و هم برای تهیه فیلم و عکس و ویرایش آنها با سرویس Photobooth بسیار مناسبند.

نسل دوم تبلت اپل سبکتر از نسل اول این محصول است و وزن آن از 680 گرم به 590 گرم کاهش یافته است. ضخامت این دستگاه نیز کمتر شده و از 8.8 به 13.4 میلیمتر رسیده است.

باتری آن 10 ساعت در حالت استفاده و یک ماه در حالت آماده به کار شارژ می ماند.

زمان عرضه

"آی- پد 2" رسما از 11 مارس وارد بازار آمریکا می شود و از 25 مارس در 21 کشور اروپایی به علاوه کانادا، استرالیا، نیوزلند، مکزیک و ژاپن عرضه می شود.

نمای بیرونی مرکز "یربا بونا" پیش از شروع مراسم رونمایی

همه چیز آماده رونمایی از "آی- پد 2" است

ضخامت آی- پد 2 نسبت به آی- پد کلاسیک از 9.3 میلیمتر به 8.8 میلیمتر کاهش یافته است

به طوریکه نسل دوم "آی- پد" 33 درصد باریکتر شده است

روکش محافظ "آی- پد 2"

15 میلیون دستگاه "آی- پد" در سال 2010 به فروش رفت

قیمتهای "آی- پد 2" برپایه مدل و گنجایش حافظه داخلی

آی- پد 2 از 11 مارس رسما وارد بازار آمریکا می شود

و از 25 مارس در 25 کشور دنیا عرضه خواهد شد

روکشهای رنگی "آی- پد 2"

صفحه کلید مجازی "آی- پد 2"

این نرم افزار جانبی به پزشکان اجازه می دهد که از "آی- پد 2" به عنوان یک ابزار مفید برای مشاهده تصاویر رادیوگرافی استفاده کنند

یک چک نمادین 2 میلیارد دلاری که برای توسعه دهندگان سیستم عامل OSi به امضای استیو جابز رسیده است