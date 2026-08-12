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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

فراخوان دریافت آثار هفدهمین جشنواره فارابی منتشر شد

فراخوان دریافت آثار هفدهمین جشنواره فارابی منتشر شد

هفدهمین جشنواره بین المللی فارابی در شش بخش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی فراخوان دریافت آثار برای هفدهمین دوره خود را منتشر کرد.

این دبیرخانه از تمام صاحب‌نظران و پژوهشگران در عرصه علوم انسانی و اسلامی دعوت کرد تا آثار خود شامل کتاب، گزارش نهایی پژوهش، رساله دکتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و مقاله پژوهشی که از فروردین ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به اتمام رسیده یا منتشر شده باشد را به این دبیرخانه برای شرکت در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است و علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به وبگاه رسمی این جشنواره به نشانی www.farabiaward.ir از جزئیات این جشنواره مطلع و آثار خود را ارسال کنند.

کد مطلب 6914980
سیده فاطمه سادات کیایی

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