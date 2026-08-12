ظرفیت اراضی زنجان برای تحقق تعهدات تولیدبرق خورشیدی قابل توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق اراضی مستعد احداث نیروگاه‌های خورشیدی اظهار داشت: در معرفی زمین، صرفاً مساحت ملاک نیست و باید شاخص‌هایی همچون توپوگرافی، میزان و جهت شیب، میزان تابش خورشیدی، شرایط جوی، پوشش گیاهی و سایر مؤلفه‌های فنی و طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازم است یک معیار مشخص برای کارشناسان شهرستان‌ها تعیین شود تا زمین‌ها بر اساس یک چارچوب واحد بررسی و معرفی شوند و از معرفی اراضی‌ای که در مراحل بعدی با محدودیت‌های فنی، حقوقی یا طبیعی مواجه می‌شوند، جلوگیری شود.

حسینی با بیان اینکه ظرفیت اراضی استان برای تحقق تعهدات تولید برق خورشیدی قابل توجه است، گفت: آنچه تاکنون شناسایی شده و ظرفیت‌هایی که امکان شناسایی آنها وجود دارد، می‌تواند پاسخگوی تعهد استان در حوزه تولید برق باشد و حتی ظرفیت مازاد نیز در استان وجود دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان همچنین بر تعیین تکلیف اراضی‌ای که پیش‌تر برای اجرای طرح‌های نیروگاهی تخصیص یافته اما بدون پیشرفت باقی مانده‌اند، تأکید کرد و گفت: نباید اراضی ملی برای مدت طولانی بلوکه بمانند و لازم است زمین‌هایی که سرمایه‌گذار در آنها اقدامی انجام نداده است، پس از بررسی‌های قانونی تعیین تکلیف شوند.

حسینی ادامه داد: اراضی دارای آرای قطعی خلع‌ید و رفع تصرف که مراحل اجرای حکم آنها انجام شده و از نظر منابع طبیعی نیز فاقد مشکل هستند، می‌توانند در اولویت بررسی قرار گیرند تا از ظرفیت موجود استان به شکل مؤثرتری استفاده شود.

محدودیت فعلی شبکه نباید مانع شناسایی زمین‌های بزرگ و مستعد شود

مجری تولید پراکنده و خورشیدی شرکت برق منطقه‌ای زنجان نیز با تأکید بر ضرورت بررسی همزمان زمین و شبکه برق اظهار کرد: مناسب بودن زمین از نظر منابع طبیعی به تنهایی برای اجرای یک پروژه نیروگاهی کافی نیست و ظرفیت شبکه، فاصله زمین تا پست‌ها، وضعیت فیدرها و امکان اتصال نیروگاه به شبکه نیز باید از ابتدا مورد بررسی قرار گیرد.

امیرحسین حریری ادامه داد: اطلاعات مربوط به پست‌ها و ظرفیت‌های شبکه به شهرستان‌ها ارسال شده است تا کارشناسان منابع طبیعی علاوه بر نقاط مشخص‌شده، هر منطقه دیگری را که از نظر شرایط زمین مستعد احداث نیروگاه است معرفی کنند تا از نظر شبکه نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: در پروژه‌های بزرگ، اگر ظرفیت نیروگاه از توان شبکه موجود بیشتر باشد، توسعه شبکه، احداث پست و خطوط انتقال نیز می‌تواند در چارچوب همان پروژه و توسط سرمایه‌گذار انجام شود؛ بنابراین محدودیت فعلی شبکه نباید مانع شناسایی زمین‌های بزرگ و مستعد شود.

حریری تأکید کرد: هدف این است که پیش از معرفی زمین به سرمایه‌گذار، بررسی‌های مربوط به زمین و شبکه به صورت هماهنگ انجام شود تا پروژه در مراحل بعدی با مشکل اتصال به شبکه یا نیازهای پیش‌بینی‌نشده مواجه نشود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نیز با اشاره به اراضی شناسایی‌شده در شهرستان‌های مختلف استان گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، قطعات مختلفی از اراضی ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده که برخی از آنها از نظر منابع طبیعی فاقد مشکل هستند و می‌توانند در اولویت بررسی قرار گیرند.

مالک اژدر افشاری افزود: برای نمونه، یک قطعه حدود ۷۱ هکتاری در قشلاق از نظر منابع طبیعی قابلیت بررسی برای احداث نیروگاه خورشیدی را دارد و برآورد اولیه، ظرفیت تولید حدود ۴۶ مگاوات برق را برای این محدوده نشان می‌دهد.

وی همچنین بر تعیین تکلیف اراضی‌ای که در گذشته برای اجرای طرح‌های نیروگاهی اختصاص یافته اما عملیات اجرایی آنها انجام نشده است تأکید کرد و گفت: اولویت باید با زمین‌هایی باشد که از نظر حقوقی تعیین تکلیف شده و آماده ورود به فرآیند اجرای طرح هستند.