به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکیزاده در تشریح عملیات پاکسازی سواحل قشم اظهار کرد: از همان ساعات اولیه دریافت گزارشات، آماده سازی تیم های عملیاتی مقابله با الودگی آغاز شد و عملیات میدانی از صبح روز سه شنبه ۲۰ مرداد پس از برگزاری نشست هماهنگی با بخشدار و شهردار بخش شهاب و تشریح دستورالعملهای فنی پاکسازی، وارد مرحله اجرایی شد و تجهیزات لازم از جمله بستههای پد جاذب برای تسریع در روند عملیات در اختیار تیمهای عملیاتی قرار گرفت.
وی در خصوص اقدامات پاکسازی در ساحل شهر سوزا گفت: با توجه به مشاهده آثار آلودگی در نوار ساحلی سوزا (در داخل خشکی) ، تیمهای عملیاتی مقابله با همکاری شهرداری سوزا، پاکسازی مکانیکی ساحل را با استفاده از دستگاههای لودر آغاز کردند تا از نفوذ بیشتر آلودگی به بافت ساحلی جلوگیری شود.
معاون دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص عملیات دریایی و آموزش نیروهای محلی در شیبدراز نیز بیان کرد: در روستای شیبدراز، گشتهای دریایی نشان داد که آلودگی در فاصله ۱۰ متری از ساحل بر روی سطح آب شناور است به همین منظور تیم تخصصی مقابله با آلودگی با بهرهگیری از ورقهای جاذب، عملیات مهار و جمعآوری آلودگی را تا زمان تغییر وضعیت جزر و مد ادامه پیدا کرد.
مکیزاده ادامه داد: علاوه بر اقدامات تخصصی، در راستای توانمندسازی جوامع محلی نیز مقادیر کافی ورقهای جاذب در اختیار دهیاری روستای شیبدراز قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: همچنین آموزشهای تخصصی لازم در خصوص نحوه استفاده از این تجهیزات و شیوههای نوین مقابله با آلودگی به نیروهای مردمی داوطلب ارائه شد تا در صورت بروز موارد مشابه، سرعت عمل در مهار آلودگی افزایش یابد.
مکی زاده تاکید کرد: ادامه پاکسازی سواحل آلوده جنوبی قشم، امروز چهارشنبه ۲۱ مرداد ادامه دارد.
نظر شما