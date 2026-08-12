حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (چهارشنبه) و فردا (پنجشنبه) در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در برخی نقاط استان (به‌ویژه ارتفاعات و نواحی جنوبی و در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، به‌صورت تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین، با تقویت توده هوای گرم در استان از روز پنجشنبه تا یکشنبه آینده، دمای هوا در برخی نقاط استان (بویژه مناطق غیرساحلی) به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، افزایش رطوبت و شرجی، گاهی افزایش ابر، وزش باد، در برخی نقاط وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و امروز در نواحی شمالی و مرکزی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت، همچنین به هنگام وقوع ناپایداری بیش از ۵۰ کیلومتر درساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و امروز در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.