بیش از ۸۰ هزار تبعه غیرمجاز افغانستانی در مرزهای شرقی کشور دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت صدیقی اظهار کرد: ۸۰ هزار و ۴۶۱ تبعه غیرمجاز افغانستانی طی سال جاری در مرز مشترک تایباد- افغانستان دستگیر شده‌اند. این تعداد اتباع غیرمجاز در مرزهای مشترک ایران و افغانستان قبل از ورود به خاک جمهوری اسلامی از سوی نیروهای مسلح مستقر در این مناطق مرزی شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد بیان کرد: اتباع افغانستانی دستگیر شده بعد از انجام مراحل قانونی تحویل مقامات کشور خود شدند.

وی ادامه داد: شناسایی و دستگیری اتباع افغانستانی در مرزهای شرقی امسال نسبت به مدت زمان مشابه پارسال پنج برابر افزایش داشته است.

صدیقی تصریح کرد: جلوگیری از روند ورود اتباع غیرمجاز افغانستانی به خاک جمهوری اسلامی ایران همکاری مقامات امارت اسلامی افغانستان را می طلبد که این موضوع نقش مهمی در امنیت پایدار مرزهای این ۲ کشور همسایه دارد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تایباد، گذرگاه رسمی دوغارون نخستین معبر ورود و خروج اتباع افغانستانی به ایران به شمار می‌رود و ما از آن گروه تبعه افغانستانی که به صورت قانونی وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند میزبانی خواهیم کرد.

وی گفت: مرزهای شرقی کشور برای هرگونه ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی ناامن است و با متجاوزان به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

صدیقی بیان کرد: شمار زیادی از اتباع غیرمجاز افغانستانی به صورت خود معرف در سراسر کشور برای بازگشت به موطن خود مرز دوغارون را انتخاب می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب تایباد اظهار کرد: اتباع غیرمجاز افغانستانی که در ۱۱ استان کشور از سوی نیروهای دستگاه های متولی دستگیر می شوند، بعد از ساماندهی و طی کردن مراحل قانونی از طریق مرز دوغارون تحویل مقامات این کشور خواهند شد.