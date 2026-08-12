درگیری با سلاح سرد در اسلامشهر؛ سه متهم ظرف چهار ساعت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهرعلیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این حادثه پس از وقوع یک درگیری و قدرت‌نمایی با سلاح سرد، رخ داده و در جریان آن شیشه یک مغازه تخریب شده است.

به گفته فرمانده انتظامی اسلامشهر، این حادثه باعث ایجاد ترس و نگرانی میان شهروندان شده و افراد دخیل در آن پس از حادثه از محل فرار کرده بودند.

مهرعلیان افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از آغاز تحقیقات، با استفاده از اقدامات فنی هویت سه متهم را شناسایی کردند و کمتر از چهار ساعت پس از وقوع حادثه، با هماهنگی مقام قضایی آنها را در مخفیگاهشان بازداشت کردند.

متهمان به تخریب مغازه اعتراف کردند

فرمانده انتظامی اسلامشهر گفت: سه فرد بازداشت‌شده در جریان تحقیقات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند.

به گفته او، پس از تشکیل پرونده، متهمان برای ادامه روند قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

پلیس درباره انگیزه متهمان از درگیری و همچنین جزئیات اختلافی که به این حادثه منجر شده، اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است.

پرونده برای رسیدگی قضایی در اختیار مرجع مربوط قرار گرفته است.