به گزارش خبرگزاری مهر، ماهیت امیال و گرایشهای انسان از موضوعات پیچیده‌ای است که ذهن فیلسوفان و دانشمندان علوم مختلف را معطوف خود کرده است.

اگر ما تمایل به انجام کار مثبت یا منفی پیدا می‌کنیم این تمایل ریشه خود را از کجا اخذ می‌کند. آیا عاملی درونی سبب این میل و گرایش هستند و یا عاملی بیرونی فرد را به این سو می‌کشانند.

آیا انسان در کشانده شدن به سوی یک گرایش و نسبت به امیالش منفعل است و یا می‌تواند آنها را در کنترل داشته باشد.

شاپیرو در این نشست از دیدگاه دوران باستان در این خصوص دفاع می‌کند. بر اساس این دیدگاه امیال از منابع انگیزشی ناشی می‌شوند. این منابع انگیزشی مستقل از خرد و عقل هستند. در واقع این امیال ناشی از ارگانهای خاص فیزیکی ناشی می‌شوند که غیر عقلانی هستند.

شاپیرو دانش آموخته دانشگاه هاروارد و استاد فلسفه دانشگاه استنفورد است.