به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین فینچر که هم اکنون مشغول کارگردانی فیلم جدیدش با عنوان "دختری با خالکوبی اژدهاست" پس از پایان فیلمبرداری این پروژه، یک مجموعه تلویزیونی با عنوان "خانه پوشالی" می‌سازد.



این مجموعه تلویزیونی در واقع بازسازی یک سریال انگلیسی با همین عنوان است که در دهه 1990 ساخته شد و روی آنتن رفت.

قرار است در این سریال کوین اسپیسی بازیگر آمریکایی ایفاگر نقش اول باشد."خانه پوشالی" اقتباسی است از رمانی به همین نام نوشته مایکل دابز که پشت پرده سیاست و سیاهی و تباهکاری سیاستمداران معاصر را به نقد می‌کشد.



نسخه اولیه این سریال یک جایزه بفتا و یک جایزه امی را به خود اختصاص داد. بو ویلیمون نمایشنامه‌نویس انگلیسی نسخه‌ای تازه از این داستان سیاسی را ارائه داده که داستان آن این بار در امریکا می‌گذرد. شبکه تلویزیونی اچ . بی .او تهیه و پخش این مجموعه تلویزیونی را بر عهده خواهد داشت.

