به گزارش خبرگزاری مهر، کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی استان البرز، اظهار کرد: از ظهر پنجشنبه ۱۴ آبان تا ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه آیگان با ۱۲۶.۷ میلی‌متر و کمترین میزان در ایستگاه فردیس با ۲۹.۴ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: در این مدت، هشت ایستگاه استان بارش بیش از ۱۰۰ میلی‌متر را ثبت کردند که شامل سیجان با ۱۱۳.۷، زیدشت با ۱۱۰.۵، شهرستانک با ۱۰۸.۱، ولایت‌رود با ۱۰۸، دیزین با ۱۰۷.۹ و ناریان و آسارا هر کدام با ۱۰۳.۳ میلی‌متر بوده است.

حقی‌آبی ادامه داد: میزان بارندگی در تکه‌ناوه ۹۳.۹، آتشگاه ۸۵.۲، نسا ۸۴.۷، برغان ۷۶.۷، پیست خور ۷۳.۵، پورکان ۶۹.۹، کندر ۶۸.۱ و هرنج ۶۵.۶ میلی‌متر ثبت شده است.

بارندگی در مناطق شهری و جنوبی البرز

مدیرکل هواشناسی البرز با اشاره به گستردگی بارش‌ها در مناطق شهری و جنوبی استان گفت: میزان بارندگی در هشتگرد ۵۷.۸، عظیمیه ۵۶.۳، طالقان ۵۲.۶، گلسار ۵۲، چهارباغ ۴۷.۱، نظرآباد ۴۳.۲، کرج ۳۸.۸، فرودگاه پیام ۳۶.۳، اشتهارد ۳۵.۷، محمدشهر ۳۳.۴، مشکین‌دشت ۳۱.۱ و فردیس ۲۹.۴ میلی‌متر بوده است.

وی با بیان اینکه در ۲۱ ایستگاه استان بیش از ۵۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است، اظهار کرد: بارش‌های اخیر به‌ویژه در مناطق بالادست و حوضه‌های آبریز کوهستانی، از نظر تغذیه منابع آب سطحی و زیرزمینی، تقویت جریان‌های سطحی و افزایش رطوبت خاک اهمیت دارد.

حقی‌آبی تأکید کرد: بارندگی‌های اخیر فرصت مناسبی برای بهبود نسبی وضعیت منابع آب استان فراهم کرده، اما یک سامانه بارشی به‌تنهایی به معنای پایان خشکسالی یا جبران کمبودهای انباشته منابع آب نیست.

وی مدیریت مصرف آب، ذخیره‌سازی منابع، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و مدیریت رواناب‌های سطحی را ضروری دانست و بر تداوم برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش‌های مختلف تأکید کرد.