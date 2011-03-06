سخنان فخرالدین اسعد گرگانی با موازین اسلامی مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی عصر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان افزود:

باید به سمت نکوداشت مفاخر و مشاهیر دیگری از جمله میرداماد،‌ میرفندرسکی و حکیم جرجانی برویم.

آیت الله نورمفیدی در خصوص وضعیت و گلایه هتلداران نسبت به وجود برخی مکانها در اطراف گرگان در زمینه برگزاری مراسم عروسی گفت: باید تدبیری از سوی نیروی انتظامی و شورای فرهنگ عمومی استان در این خصوص و برخورد با این مکانها اتخاذ شود تا باعث گسترش و منتهی به شهر نشود.

وی با اشاره به اینکه طبل، دهل و گهواره ما را از هدف دور می کند تصریح کرد: اینها معیار نیست بلکه معیار سخنان ائمه به خصوص امام جعفر صادق (ع)، امام باقر (ع) و امام رضا (ع) است که در خصوص عزاداری اباعبدالله (ع) سخنانی را ارائه کرده اند.

وی ‌مراسم عزاداری شیرخوارگان را امری مطلوب دانست و ادامه داد: باید توجه خاصی در این مراسم شود زیرا حضور کودکان و نوجوانان در این مراسم باعث می شود که روح و جان کودک از همان دوران با ابا عبدالله الحسین (ع) عجین شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بدون شک مراسم مذهبی در جامعه ما نقش موثری دارند گفت: دور کردن پیرایه ها و خرافات از مراسم عزاداری به خصوص عزاداری امام حسین (ع) کاری شایسته و بایسته است که به خوبی در استان صورت گرفت.

وی افزود: مراسم عزاداری در واقع اصل بر اقامه عزا بر اباعبدالله الحسین (ع) است زیرا در گذشته این پیرایه ها و خرافات نبود و در مورد گریه ها، زیارت بر امام حسین (ع) فلسفه های مختلف و سخنان بزرگان و ائمه زیاد وجود دارد.



آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: زیارت امام حسین (ع) در واقع می تواند مرکز خاص و مهم تربیتی در جامعه ما باشد و اگر این مراکز و فلسفه ها در کشور و جامعه ما اجرا شود از حواشی دور می شویم.

وی با بیان اینکه در مجموع عزاداری برای ائمه اطهار (ع) باید همراه با معرفت و شناخت واقعی از این بزرگان باشد گفت: ائمه نقش زیادی در تبیین معارف دینی ما دارند به طوری که امام صادق (ع) اسلام را از طریق عترت و اهل بیت تبیین کرد.

امام جمعه گرگان اظهار داشت: باید در گرگان همانند شهرهای یزد و زنجان و برخی شهرهای دیگر کشور مراسم خاص و متمرکزی برگزار شود و شورای فرهنگ عمومی به خصوص سازمان تبلیغات اسلامی از اکنون باید طرح و برنامه هایی در این زمینه برای سال آینده ارائه کنند.