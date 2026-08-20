هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان زهکی از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره بردند

روحالله جهانتیغ، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی جهادی دندانپزشکی با هدف ارائه خدمات رایگان درمانی به ساکنان شهرستان زهک برگزار شد.
فرماندار زهک، افزود: در این اردو ۱۱ دستگاه دندانپزشکی ثابت و سیار در شش نقطه شهرستان مستقر شد و خدماتی از جمله کشیدن دندان، عصبکشی، ترمیم، پرکردن و جرمگیری به مراجعان ارائه شد.
وی ادامه داد: این اردوی درمانی با مشارکت گروه جهادی «انقلاب بدون مرز» و همکاری نهادهای ذیربط برگزار شد و ۲۰ دندانپزشک و دستیار دندانپزشکی بهصورت داوطلبانه در آن حضور داشتند.
جهانتیغ گفت: در مجموع هزار و ۲۰۰ نفر از خدمات رایگان این اردو بهرهمند شدند که با استقبال گسترده ساکنان شهرستان همراه بود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین اردوهایی در مناطق کمبرخوردار، علاوه بر کاهش هزینههای درمانی خانوارها، به دسترسی عادلانهتر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی کمک میکند.
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