به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم شب میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی و شعرخوانی غلامرضا سازگار همراه است.

مراسم شب میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) با سخنرانی حجت الاسلام شیخلو قاری ممتاز و بین المللی به قرائت قرآن پرداخته و گروه همخوانی فجر نیز برنامه ویژه ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) را اجرا می کند.



همچنین از دیگر برنامه های این مراسم مدیحه سرایی مداح اهل بیت عصمت و طهارت علی فراهانی عنوان شده است . بنا به سنت دیرینه، اهالی شهرستان ری این روز را عید می گیرند و با پخش نقل و شیرینی میلاد با سعادت این خورشید آسمان سرزمین ری را به یکدیگر تبریک می گویند.

این مراسم درسایت اینترنتی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام به نشانی www.abdulazim.com به صورت پخش مستقیم قابل مشاهده است.



حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام فرزند عبدالله بن علی از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی (ع) است که نسبش با چهار واسطه به آن حضرت می رسد و از این رو به "حسنی"شهرت یافته است.



میلاد مبارک آنحضرت در سال 173 هجری قمری در مدینه منوره نقل شده است و 79 سال عمر با برکت ایشان، با دوران امامت چهار امام معصوم یعنی امام موسی کاظم (ع)، امام رضا (ع)، امام محمدتقی (ع) و امام علی النقی (ع) مقارن است.



حضرت عبدالعظیم الحسنی محضر مبارک امام رضا (ع)، امام محمد تقی (ع) و امام هادی (ع) را درک کرد و احادیث فراوانی از آنان روایت نموده است.