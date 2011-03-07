یک مقام آگاه در گفتگو با مهر درباره لغو اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی، گفت: با توجه به شرایط حساس بازار مبنی بر کنترل دقیق و تامین به موقع نیاز مردم، خشکسالی در بسیاری از استانهای کشور و به تبع آن کاهش تولید محصولات کشاورزی و در نهایت، افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از بازارهای دنیا از ماه‌ها قبل سبب شده تا کارگروه کنترل بازار اجرای این قانون را که منجر به بروز مشکلاتی در تامین نیاز مردم می‌شد را ملغی اعلام کند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات کارگروه کنترل بازار، تمام اقدامات لازم به منظور واردات کالاها و محصولات کشاورزی به شرایط سال قبل برگشته است و دولت تلاش دارد تا بازار را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کنترل کند.

به گزارش مهر، براساس جدیدترین مصوبه کارگروه کنترل بازار، اجرای ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد تا ممنوعیت واردات 323 قلم کالا هم فعلا برداشته شود.