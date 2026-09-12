۱۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق و احتکاری در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت یک انبار بزرگ برای نگهداری کالاهای قاچاق و احتکاری، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، موفق به شناسایی محل مورد نظر در حاشیه شهر کرمانشاه شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، بازرسی از این انبار را انجام دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان بازرسی صورت گرفته، ۱۱۰ هزار و ۲۱ عدد انواع مواد خوراکی و همچنین ۸۹ هزار و ۱۹۳ عدد انواع مواد شوینده قاچاق و احتکاری کشف شد.

حاجیان ارزش کالاهای کشف‌شده را بر اساس نظر کارشناسان ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در همین راستا پرونده‌ای تشکیل شده و موضوع برای طی مراحل قانونی در دست رسیدگی قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق و احتکار کالا از اولویت‌های پلیس است، خاطرنشان کرد: برخورد با افرادی که با اقدامات غیرقانونی موجب اخلال در بازار و نظام اقتصادی کشور می‌شوند، با جدیت دنبال خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت قاچاقچیان و محتکران، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.