کشته شدن کودکان افغان دلم را شکست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در افغانستان به عذرخواهی از کشتار 9 کودک در جریان حملات هوایی ناتو بسنده کرد.



گیتس گفت : روند تدریجی خروج نظامیان از افغانستان در ماه جولای آغاز می شود و مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغانی در سال 2014 آغاز می شود و در آن صورت نیروهای خارجی از این کشور خارج می شوند.



"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان نیز اظهار داشت : به عذرخواهی شما درباره کشته شدن کودکان افغانی احترام می گذارم و خواستار پایان دادن به کشته شدن غیرنظامیان افغانی در نتیجه حملات هوایی ناتو هستم.

گیتس همچنین در این سفر با "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان دیدار کرد.

هوایپماهای بدون سرنشین آمریکا سه شنبه گذشته روستای "ننگلام" در منطقه کوهستانی ولایت کونار را مورد هدف قرار دادند که در این منطقه اعضای طالبان حضور نداشتند و تنها 10 کودک مشغول جمع آوری هیزم بودند که در نتیجه این حمله 9 کودک بیگناه افغانی جان سپردند و یک کودک دیگر به شدت زخمی شد.

