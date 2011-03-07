ماهی قرمز را از دسترس کودکان دور نگه دارید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدخت طالب همت ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: خرید ماهی قرمز از مراکز تحت نظر دامپزشکی و شهرداری به دلیل حفظ سلامت شهروندان است.

وی تصریح کرد: ماهی قرمز جزو گروه کپور ماهیان و از نوع ماهیان گرمابی است و اگر نکات بهداشتی درباره نگهداری این ماهی رعایت نشود بیماری های گوارشی و سل پوستی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ موردی از بیماریهای یاد شده در ایران گزارش نشده است، گفت: در هر صورت برای نگهداری ماهی قرمز باید نکاتی رعایت شود و از قرار دادن این نوع ماهی در دسترس کودکان برای تعویض آب جلوگیری کرد.

وی افزود: افرادی که حساسیت پوستی دارند و کودکان نباید موقع تعویض آب ماهی آن را با دست بگیرند بلکه باید ظرف محتوی ماهی را تا نیمه از آب بدون کلر پر کرد و سپس ماهی را در آب قرار داده و از تماس دست با آن جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: سطح مقطع ظرف نگهداری ماهی باید بزرگ باشد و در پاکت یا نایلون پلاستیکی بیش از دو ساعت نباید ماهی را نگه داشت.

مسئول بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان دامپزشکی کرمان یادآور شد: آب شهری حداقل 24 تا 72 ساعت باید در ظرفی جداگانه بماند تا کلر آن تخلیه شود و نباید ازاین آب کلردار برای نگهداری ماهی استفاده کرد.

وی افزود: دمای نگهداری ماهی قرمز بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد است و میزان آب مورد نیاز برای نگهداری هر یک ماهی 1 تا 2.5 لیتر است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که باید توسط مردم مورد توجه قرار گیرد نگهداری لاکپشت گوشت قرمز و حلزون سیبی است که هر دو این حیوانات آبزی منشا بیماری هستند و به هیچ وجه نگهداری آنان در آکواریوم توصیه نمی شود.

وی گفت: نوعی بیماری انگلی از طریق حلزون سیبی و نوعی بیماری گوارشی از طریق لاک پشت منتقل می شود که هر دو بیماری های خطرناکی هستند که توصیه می شود به هیچ وجه از این خزندگان آبزی در آکواریوم نگهداری نشود.

طالب همت افزود: غذای زیادی که در ظرف ماهی ریخته شود باعث کدر شدن آب و خفگی ماهی ناشی از مسمومیت می شود.