انحلال پارلمان شرط اصلی موفقیت گفتگوی ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "حمزه منصور" در نامه ای به رئیس کمیته گفتگوی ملی و رئیس مجلس اعیان "طاهر المصری" پیشنهاد داد در مدتی که از یک ماه فراتر نرود قانون جدید انتخابات اردن وضع شود.

در این نامه همچنین خواسته شده است که مهلتی یکماهه برای اصلاحات قانون اساسی قرار داده شود و اصلاحات قانون انتخابات به دقت زیر نظر باشد تا نوعی اجماع ملی حاصل شود.

منصور تصریح کرد: این اصلاحات بیشتر از یکماه زمان نیاز ندارد و پس از موفقیت در وضع قانون انتخابات اصلاحات قانون اساسی به زمان زیادی نیاز ندارد.

دبیرکل حزب جبهه عمل اسلامی اردن تاکید کرد: مجلس نمایندگان کنونی صلاحیت اجرای اصلاحات قانون انتخابات و قانون اساسی ندارد.