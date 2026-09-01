شکست محاسبات آمریکا درباره ایران؛ مجلس تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه سه‌شنبه در حاشیه نشست فرمانداری بابل اظهار کرد: دشمن طی سال‌های گذشته برنامه‌های مختلفی را با هدف تضعیف جمهوری اسلامی ایران دنبال کرده، اما در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار خطا شده است.

وی افزود: تلاش برای تغییر ساختار سیاسی کشور، ایجاد ناامنی، تجزیه‌طلبی و اعمال فشارهای اقتصادی از جمله محورهایی بود که دشمن دنبال کرد، اما مقاومت مردم و ایستادگی نیروهای مسلح مانع از تحقق اهداف آنها شد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی همچنان ادامه دارد، وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و کشور می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی از این مرحله نیز عبور کند.

نیکزاد همچنین با اشاره به مسئولیت مجلس در شرایط فعلی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت برای حمایت از امنیت کشور و کمک به مدیریت مسائل اقتصادی استفاده خواهد کرد.

وی دو محور مهم فعالیت مجلس را مسائل دفاعی و اقتصادی دانست و گفت: دفاع از امنیت و مقاومت در برابر تهدیدات و همچنین تلاش برای کاهش آثار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، از موضوعاتی است که مجلس با جدیت آنها را دنبال می‌کند.

نیکزاد با اشاره به اهمیت طرح‌های زیرساختی در کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان اظهار کرد: لازم است موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی شناسایی و برای تأمین منابع مورد نیاز آنها اقدام شود.

وی افزود: پیگیری اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار بابل باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهرستان انجام شود تا طرح‌های نیمه‌تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس در شرایط فعلی فعالیت خود را متوقف نکرده است، گفت: نمایندگان همزمان با پیگیری مسائل دفاعی و امنیتی، موضوعات اقتصادی و معیشتی را دنبال می‌کنند

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در سفر خود به بابل از چند طرح عمرانی و زیرساختی شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای آنها قرار گرفت.

در این بازدید که معاونان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و نمایندگان شهرستان بابل در مجلس نیز حضور داشتند، وضعیت پروژه کمربندی شرقی دوم بابل و برخی دیگر از طرح‌های زیرساختی بررسی شد.

نیکزاد درباره روند اجرای کمربندی شرقی دوم بابل اظهار کرد: این طرح از پروژه‌های مهم شهرستان محسوب می‌شود و برای تکمیل آن باید موانع اجرایی و اعتباری موجود برطرف شود.

وی بر ضرورت پیگیری منابع مالی مورد نیاز پروژه تأکید کرد و افزود: تأمین اعتبار طرح‌های زیرساختی بابل باید متناسب با اهمیت آنها دنبال شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

بازدید از پروژه احداث پست برق ۶۳/۲۰ کیلوولت امیرکلا نیز از دیگر برنامه‌های نایب رئیس اول مجلس در سفر به شهرستان بابل بود.

نیکزاد در جریان این بازدیدها بر شناسایی موانع موجود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان تأکید کرد.