به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه گفت که به ارتش این کشور دستور داده شده است تا حملات تلافی‌جویانه گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های انرژی اوکراین آغاز کند

وی افزود: نیروهای روسی در منطقه عملیات نظامی ویژه در حال افزایش سرعت تهاجم خود هستند.

رئیس جمهور روسیه گفت که منابع مختلف، چنین اطلاعاتی دریافت کرده است:

در ماه اوت، ۲۷۰ کیلومتر مربع از خاک جمهوری خلق دونتسک و ۱۵ شهرک تحت کنترل روسیه قرار گرفت.

نیروهای روسیه در حال رسیدن به حومه شرقی اسلاویانسک، کراماتورسک و حومه جنوبی دروژکوفکا هستند.

نیروهای گروه «مرکز» در محورهای کلیدی مختلف در حال پیشروی هستند و درگیر نبردهای خیابانی در دوبروپیلیا هستند.

واحدهای گروه «غرب» یک پاسگاه بزرگ دشمن را در ساحل شرقی رودخانه اوسکول محاصره کرده و شروع به تخریب آن کرده‌اند.

ارتش روسیه ۱۲ کیلومتر از جاده فرعی در سومی فاصله دارد.

نیروهای روسیه در حال ایجاد یک منطقه امنیتی در مناطق مرزی سومی و خارکف هستند.

نیروهای روسیه به طور فعال در اطراف زاپاروژیه پیشروی می‌کنند؛ در ماه اوت ۹ شهرک آزاد شد.

پوتین: تماس‌ها بین مقامات اطلاعاتی آمریکا و روسیه همیشه وجود داشته است

پوتین با اشاره به تماس‌های بین مقامات اطلاعاتی روسیه و آمریکا گفت: هرگونه مذاکره‌ای باید محتوای مشخص داشته باشد.

وی افزود: روند مذاکرات در مورد اوکراین در حال حاضر متوقف شده است.

پوتین گفت: ویتکاف و کوشنر همیشه در روسیه مهمان‌های مورد استقبال هستند؛ مسکو از همکاری با آنها خوشحال است.