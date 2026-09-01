سردار رحیمی: حجم قاچاق سالانه معادل یک سوم اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی شامگاه سه شنبه در جمع اعضای هیئت خادم‌الرضا(ع) در قم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز در یک جنگ ترکیبی قرار داریم که دشمن در کنار جنگ سخت و شناختی، جنگ اقتصادی را نیز با هدف افزایش نارضایتی‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای دشمن ایستادگی کرده است، گفت: به برکت خون شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر، ملت ایران به نتیجه خواهد رسید و وعده‌های الهی قطعی و حتمی است.



رحیمی جنگ سخت را ناظر بر تخریب روحیه، روان و توان ملت ایران دانست و افزود: دشمن در جنگ شناختی با بهره‌گیری از صدها رسانه، سال‌هاست افکار عمومی و اقشار مختلف جامعه را هدف قرار داده و جنگ اقتصادی نیز با هدف توسعه نارضایتی‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی دنبال می‌شود.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به سابقه فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران بیان کرد: این روند از سال‌های گذشته و از دوره ریاست‌جمهوری جیمی کارتر آغاز شد و با محاصره اقتصادی، بلوکه کردن اموال ملت ایران و اقدامات مشابه ادامه پیدا کرد و اکنون نیز شدت گرفته است.



فعالیت گسترده پلیس برای مقابله با گران‌فروشی



وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود گفت: هم گرانی و هم گران‌فروشی وجود دارد و دستگاه‌های مختلف اقتصادی دولت برای مدیریت این شرایط در حال تلاش هستند.



رحیمی ادامه داد: در هیئت اقتصادی دولت به عنوان نماینده فراجا حضور دارم و آنچه در توان مجموعه دولت است برای مدیریت شرایط اقتصادی به کار گرفته می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه تلاش می‌کنند.



وی از فعال بودن بیش از ۵۰۰ گشت عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این گشت‌ها برای مقابله با گران‌فروشی، احتکار و قاچاق فعال هستند و در استان قم نیز این اقدامات دنبال می‌شود.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی گفت: بیش از ۵۰۰ پرونده در این حوزه در حال رسیدگی است که تاکنون ۱۸۸ پرونده به نتیجه رسیده و بالغ بر سه میلیارد یورو عدم ایفای تعهد ارزی به بانک مرکزی و بانک‌های عامل بازگردانده شده است.



برخورد با احتکار و قاچاق کالا



رحیمی همچنین به اقدامات پلیس در برخورد با تراستی‌ها اشاره کرد و گفت: در موضوع تراستی‌ها که بالغ بر ۱۰۰ نفر هستند و وجوه خود را بازنگردانده‌اند، پلیس امنیت اقتصادی وارد عمل شده و یکی از بزرگ‌ترین افراد مرتبط با این شبکه نیز دستگیر شده است.



وی درباره مقابله با احتکار کالا نیز گفت: برخورد با محتکرانی که کالاهای مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی را انبار می‌کنند تا با ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت به بازار عرضه کنند، در دستور کار قرار دارد و اقدامات پلیس در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هزار درصد افزایش داشته است.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: حتی در موضوع پنل‌های خورشیدی نیز با احتکار مواجه شده‌ایم و صدها پنل خورشیدی که از سال ۱۴۰۴ وارد کشور شده بود، احتکار شده است، با این موارد نیز برخورد می‌شود.



رحیمی با تأکید بر اینکه مقابله با احتکار کالاهای اساسی از اولویت‌های پلیس است، گفت: در حوزه کالاهایی مانند برنج، روغن و گوشت نیز اقدامات لازم برای مقابله با احتکار و اخلال در بازار انجام می‌شود.



قاچاق سالانه تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد شد



وی حجم قاچاق کالا به کشور را سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این میزان معادل یک‌سوم اقتصاد کشور است و پلیس امنیت اقتصادی در تمام بخش‌ها با قاچاق مقابله می‌کند.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: مقابله با قاچاق از گمرکات و مبادی ورودی کشور آغاز می‌شود و تا عمق شهرها ادامه دارد و با افرادی که اقدام به قاچاق کالا می‌کنند، برخورد خواهد شد.



وی قاچاق کالا را موجب آسیب به مراکز کارگری و صنعتی و تولید داخلی دانست و افزود: ورود کالاهای خارجی بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی، حقوق گمرکی و مالیات، علاوه بر آسیب به تولید، موجب عرضه کالاهایی می‌شود که بخشی از آنها استانداردهای لازم را نیز ندارند.

رحیمی با تشریح بخشی از مأموریت‌های پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: این پلیس تلاش می‌کند امنیت و آرامش را در فضای اقتصادی کشور برقرار کند تا فرایندهای اقتصادی در سلامت و صحت دنبال شود و از سوی دیگر با مجرمان و مفسدان اقتصادی در حوزه‌های مختلف قاطعانه برخورد می‌کند.



از پولشویی تا زمین‌خواری در مأموریت پلیس



وی پولشویی، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، اختلاس، رباخواری، تبانی در معاملات دولتی و تعدی به اموال دولت را از دیگر حوزه‌های مأموریتی پلیس امنیت اقتصادی برشمرد و گفت: برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی تنها به قاچاق و احتکار محدود نمی‌شود.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی گفت: دشمن تلاش می‌کند از مسیر فشارها و تنگناهای اقتصادی، کشور را به فروپاشی برساند و در این میان افرادی نیز با همکاری دشمن اقدام به اخلال، اختلاس، سوءاستفاده و رشوه‌گیری می‌کنند که از آنها به عنوان تروریست‌های اقتصادی یاد می‌شود.



رحیمی با اشاره به حضور شبانه‌روزی نیروهای پلیس در میدان گفت: در کنار رزمندگان، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی نیز برای انجام مسئولیت‌های خود تلاش می‌کنند و در جریان شرایط اخیر، دو تا سه ماه از خانواده‌های خود دور بوده‌ایم.



وی افزود: در ۴۰ روز، ۲۴ جلسه و ۷۰۰ مورد نشست و ارتباط به‌صورت وبیناری یا حضوری با همکاران پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور، از جمله قم، برگزار شد تا وظایف و مسئولیت‌های محوله به بهترین شکل دنبال شود.



تأکید بر صبر و انسجام در برابر فشارها



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور در جمع اعضای هیئت خادم‌الرضا(ع) گفت: آشنایی من با این هیئت مدت زیادی نیست و دعوت نخست این مجموعه را پذیرفتم و حضور در جمع اعضای هیئت را توفیق دانستم.



رحیمی بر ضرورت مقاومت همراه با صبر و بصیرت تأکید کرد و گفت: نباید با رفتار خود اقدامی انجام دهیم که دشمن به دنبال آن است و مقاومت باید همراه با صبر، بصیرت، انسجام و وحدت باشد.



وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره حفظ وحدت اظهار کرد: هیچ‌کس حق ندارد به هر بهانه‌ای وحدت و انسجام جامعه را برهم بزند.



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: نباید به آمریکا امید داشته باشیم و نباید انتظار داشته باشیم این کشور در برابر ایران تفاهمی منعقد کند که کمترین امتیاز را به دست نیاورد و ایران و آمریکا و همچنین ایران و رژیم صهیونیستی دو قطب متضاد هستند و این تقابل به یک نقطه مشترک نخواهد رسید.



رحیمی با تأکید بر ضرورت دفاع از آرمان‌های انقلاب گفت: هر فرد باید در جایگاهی که قرار دارد از آرمان‌های امام راحل، امام شهید و امام حاضر و بیانات حکیمانه رهبر انقلاب دفاع کند و وظایف دینی، شرعی، انقلابی و کشورداری را همواره مرور و به آنها عمل کند.