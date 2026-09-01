به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی شامگاه سهشنبه در دیدار با ائمه جمعه اهلسنت شهرستانهای بندرترکمن و گمیشان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همگرایی در جامعه، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران ماهیتی متفاوت از جنبشهایی دارد که بر پایه قدرت، ثروت و منافع مادی شکل گرفتهاند.
وی افزود: نهضت انقلاب اسلامی از نظر ماهیت و اهداف، شباهت بسیاری با نهضت انبیای الهی دارد؛ چراکه پیامبران برای دستیابی به مقام و قدرت قیام نکردند، بلکه هدف آنان تحقق ارزشهای الهی و انسانی بود.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به نقش صبر و استقامت در عبور از شرایط دشوار، گفت: انبیای الهی در سختترین شرایط با ارادهای استوار به مسیر خود ادامه دادند و امروز نیز جامعه برای عبور از مشکلات و رسیدن به پیشرفت، به صبر، امید و استقامت هوشمندانه نیاز دارد.
نورمفیدی ادامه داد: باید روحیه امید و تحمل آگاهانه در جامعه تقویت شود و مردم بدانند که با حفظ انسجام و اعتماد به وعدههای الهی میتوان از مشکلات و چالشهای پیشرو عبور کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل توسعهای گلستان، گفت: اگر میخواهیم استان از شرایط موجود به سمت پیشرفت حرکت کند، باید از رویکردهای غیرسازنده فاصله بگیریم و تصمیمگیریها بر مبنای عقلانیت و منافع عمومی انجام شود.
امام جمعه گرگان، جذب سرمایهگذار را یکی از الزامات توسعه استان دانست و افزود: نباید با استدلالهای یکجانبه و تصمیمهای غیرکارشناسی، مانع اجرای طرحهای بزرگ و اثرگذار در گلستان شد؛ زیرا توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد.
نورمفیدی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای طرحهای توسعهای اظهار کرد: دستگاههای مسئول در حوزه محیط زیست باید با حضور میدانی، بررسیهای کارشناسی دقیق و ارائه توضیحات شفاف، ابهامات و دغدغههای موجود را برای مردم برطرف کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان استانی و نمایندگان مردم نیز باید در مسیر توسعه نقش تسهیلگر داشته باشند و با پرهیز از ایجاد موانع غیرضروری، زمینه اجرای طرحهایی را که از نظر کارشناسی و قانونی به نفع استان و معیشت مردم است، فراهم کنند.
نماینده ولیفقیه در گلستان در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، بر ضرورت تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: وحدت اسلامی تنها محدود به یک منطقه یا استان نیست و اگر امت اسلامی بخواهد جایگاه شایسته خود را در جهان به دست آورد، باید در سراسر جهان اسلام با یکدیگر همدل و متحد باشند.
نورمفیدی افزود: همافزایی میان دولت و مردم و همکاری اقشار مختلف جامعه میتواند زمینهساز آیندهای روشن برای کشور و استان باشد و با تکیه بر وحدت و انسجام، میتوان از پیچهای دشوار پیشرو عبور کرد.
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