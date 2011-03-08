رویکرد کاشت، داشت و برداشت زیتون باید تغییر کند

صمد مرعشی در گفتگوبا خبرنگار مهر از ایجاد دفتر ترویج زیتون در رودبار خبرداد و افزود: این مجموعه در توسعه و تغییر رویکرد کشت زیتون در این منطقه بسیارموثراست.

وی با اعلام اینکه تنها 52 نوع زیتون در شهرستان رودبار بصورت آزمایشی کشت شده است، اظهارداشت: لازمه گسترش این گونه های ارزشمند ارائه کلاس های مختلف و بودجه مناسب است.

نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: فعالیت های خوبی در باغ مادری زیتون علی آباد شهرستان از سوی جهاد کشاورزی شکل گرفته است اما اعتبارات اختصاصی بصورت صحیح اولویت بندی نمی شود.

وی در ادامه با تاکید برحمایت از شهرک های صنعتی برای توسعه پایدار، امنیت، اشتغال، سرمایه گذاری، جذب سرمایه و توسعه سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: شناسایی ظرفیت ها، ساماندهی و ایجاد شهرک های صنعتی جزو امتیازات شهرستان رودبار است.

مرعشی لزوم حمایت از سرمایه‌ گذاران بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: کمک به ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت از سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی از ضروریات توسعه گردشگری در منطقه رودبار است.‌

وی با بیان اینکه شهرستان رودبار دارای آثارتاریخی، باستانی، طبیعی ارزشمند و منحصر به فرد است، اظهارداشت: با وجود این ویژگی ‌ها باید بسترهای لازم برای ورود گردشگران داخلی و خارجی به این شهرستان بیشترفراهم شود.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: وجود ظرفیت ‌های متفاوت و موقعیت ویژه شهرستان زمینه مناسبی را برای ایجاد اشتغال در بخش گردشگری، توریسم و اکوتوریسم فراهم آورده است.