پورحضرت: توسعه انرژی‌ های نو راهکار جبران ناترازی انرژی گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان رودبار با حضور مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در کنار ظرفیتهای گسترده توسعهای، رودبار با برخی مشکلات و معضلات اجتماعی نیز مواجه است که باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی توسعه انرژیهای نو را یکی از مهمترین محورهای سرمایهگذاری در رودبار دانست و افزود: شرایط خاص جغرافیایی و استعدادهای متنوع انرژیهای تجدیدپذیر موجب شده رودبار در این حوزه سرآمد استان باشد و توسعه نیروگاههای حرارتی، بادی و آبی میتواند نقش مؤثری در جبران ناترازی انرژی گیلان ایفا کند؛ البته تحقق این هدف بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
فرماندار رودبار با اشاره به اقدامات انجامشده برای جذب سرمایهگذار در حوزه نیروگاههای خورشیدی تصریح کرد: با وجود شناسایی و واگذاری عرصههای مستعد از سوی منابع طبیعی و استقبال سرمایهگذاران، در برخی نقاط با معارض محلی مواجه هستیم که این موضوع از طریق برگزاری جلسات با مقامات قضائی در حال پیگیری است و زمینهای جدیدی نیز برای سرمایهگذاری پیشبینی شده است.
پورحضرت در ادامه با اشاره به ظرفیتهای مغفول گردشگری شهرستان گفت: رودبار دارای مناطق بکر، روستاهای هدف گردشگری و پهنههای تاریخی ارزشمندی است که تاکنون بهدرستی شناسایی و معرفی نشدهاند و نبود برنامهریزی مدون در سطح استانی مانع بهرهبرداری از این ظرفیتها شده است.
وی با انتقاد از ضعف برنامهریزی در حوزه گردشگری استان افزود: رودبار نیازمند حضور میدانی متولیان استانی و ارائه برنامههای عملیاتی در صنعت گردشگری است تا از این توانمندیها در مسیر توسعه پایدار استفاده شود.
فرماندار رودبار کشاورزی را یکی از محورهای اصلی اشتغال شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: زیتون محصول استراتژیک رودبار است و تقویت زنجیره تولید، فرآوری و بازاررسانی آن یک ضرورت جدی محسوب میشود، بهگونهای که حتی استانهای دیگر نیز محصولات خود را برای فروش به بازار رودبار میآورند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی شهرستان گفت: کارخانه سیمان خزر با تأمین حدود ۷۰ درصد سیمان استان نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد، اما با چالشهایی روبهروست. شهرک صنعتی رودبار نیز با حدود ۱۰۰ واحد صنعتی، تنها ۵۰ درصد فعال است که مهمترین مشکل این واحدها، مسائل مالی و حمایتی است.
پورحضرت در پایان بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی فعال تأکید کرد و گفت: برخی واحدها، بهویژه واحدهایی که با مدیریت بانوان فعالیت میکنند و سهم بالایی در اشتغال زنان دارند، از ظرفیت توسعه بالایی برخوردارند و باید بهصورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند.
نظر شما