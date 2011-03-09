به گزارش خبرگزاری مهر، به همین منظور از کشورمان علی مرادی، حسین رضازاده، داراب ریاحی، مصطفی حکمت پور و اصغر شهابی به عنوان نامزد پست های مختلف در ازبکستان حضور دارند تا بخت خود را برای به دست آوردن کرسی های مهم کنفدراسیون وزنه برداری آسیا امتحان کنند.



در این میان همه نگاه ها در ابتدا به آرایی است که اعضای حاضر در اجلاس کنفدراسیون وزنه برداری آسیا به علی مرادی، دبیر کل فعلی وزنه برداری آسیا می دهند. مرادی که برای سمت های ریاست و دبیرکلی آسیا نامزد شده است برای هر دو انتخابات 3 رقیب دارد. یوسف المناء از قطر، شیخ سلطان آل مجران از امارات و ایتارات یوت بانک توئه از تایلند دیگر نامزدهای ریاست کنفدراسیون وزنه برداری آسیا هستند ضمن اینکه برای پست دبیر کلی هم تام لیائو از سنگاپور، محمد جلود از عراق و نیوات لیمسوک نیر از تایلند رقبای مرادی هستند.



اگر مرادی به عنوان رئیس یا دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا انتخاب شود، حسین رضازاده، دیگر اجازه حضور در انتخابات را نخواهد داشت چراکه هر کشور فقط می تواند یک نماینده در هیئت اجرایی داشته باشد، اما در غیر اینصورت، رئیس فدراسیون وزنه برداری کشورمان می تواند در دو انتخابات نواب رئیس و عضویت در هیئت اجرایی شرکت کند. رضازاده یکی از 16 نامزد نایب رئیسی کنفدراسیون وزنه برداری آسیاست که از میان آنها 6 نفر برای این پست انتخاب خواهند شد. برای عضویت در هیئت اجرایی هم 27 نفر نامزد شده اند که از میان آنها نیز فقط 6 نفر معرفی می شوند.



در ادامه انتخابات فردا 26 نامزد برای کمیته فنی، 18 نامزد برای کمیته تحقیقات و پژوهش، 9 نامزد برای کمیته پزشکی و 7 نامزد برای حسابرسی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا رقابت می کنند که از کشورمان داراب ریاحی، مصطفی حکمت پور و اصغر شهابی به ترتیب برای عضویت در کمیته های فنی، تحقیقات و پژوهش و پزشکی ثبت نام کرده اند.