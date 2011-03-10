"لئونید کوپیرین " یک سرمایه گذار اسپانیایی در بخش راه و راه آهن در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به اسپانیا گفت: در بخشهای خطوط راه ، راه آهن، مخابرات و انرژی ایران به زوی سرمایه گذاری خواهیم کرد.

وی با ابراز خرسندی نسبت به نتایج مذاکرات انجام شده با شرکتهای ایرانی برای سرمایه گذاری در کشورمان، افزود: در اولین تماسی که با شرکتهای ایرانی در همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در اسپانیا برقرار کردم، داده های جالب و امید بخشی بدست آمد.

این سرمایه گذار اسپانیایی با بیان اینکه رقمی که سرمایه گذاری خواهد شد بستگی به وضعیت پروژه ها دارد، تصرح کرد: قصد داشتیم که در ایران در حوزه راه آهن 200 میلیون یورو سرمایه گذاری انجام دهیم.

وی از دولت ایران درخواست کرد که حمایتها و تضامین لازم را به سرمایه گذارن ارائه کند و در ادامه عنوان کرد: به زودی برای اجرایی شدن پروژه ها از ایران بازدید خواهم کرد و این فرصت برای انتقال دانش مفید خواهد بود.

کوپیرین خاطرنشان کرد: قبلا سرمایه گذارانی از اسپانیا در ایران سرمایه گذاری کرده اند که تجربه آنها بسیار موفقیت آمیز بوده است.

همچنین مدیر صادرات یک شرکت اسپانیایی در گفتگو با مهر عنوان کرد: تمایل دارد که با ایران در بخش خدمات امنیت بانکی همچون گاو صندوق و تمام آیتم های امنیت بانکداری همکار داشته باشد.

وی با بیان اینکه از این طریق ایرانیان با تمام آیتمهای امنیتی بانکی آشنا خواهند شد، مشکل عمده شرکتهای اسپانیایی برای سرمایه گذاری در ایران را نا آشنایی با ایران عنوان کرد.

وی نسبت به امنیت قانونی برای سرمایه گذاران اسپانیایی در ایران تاکید و عنوان کرد: شرکتهای سرمایه گذار باید نسبت به اینکه قوانین و مقررات ماندگار است، اطمینان حاصل کنند.

