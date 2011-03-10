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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

مارش در گفتگو با مهر:

تیم بسکتبال شهرکرد را یک لحظه آرام نخواهیم گذاشت

تیم بسکتبال شهرکرد را یک لحظه آرام نخواهیم گذاشت

قم - خبرگزاری مهر: بازیکن آمریکایی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با بیان اینکه تیم هیئت بسکتبال شهرکرد را یک لحظه آرام نخواهیم گذاشت بر قدرتمند و خطرناک بودن این تیم تأکید کرد.

واتاری مارش در آستانه بازی تیمش در برابر هیئت بسکتبال شهرکرد در هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور که عصر پنج‌شنبه در قم برگزار می‌شود، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه می‌دانیم هیئت بسکتبال شهرکرد تیم بسیار خطرناک و قدرتمندی است، بیان داشت: تیمم شهر کرد را در جریان بازی یک لحظه آرام نخواهیم گذاشت و باید از آغاز رقابت خوب بازی کنیم.

بازیکن آمریکای تیم راه و ترابری قم اظهار داشت: ‌امیدوارم بازی خوبی را از خود ارائه دهیم و تیم راه و ترابری قم موفق و پیروز بازی باشد.

مارش بیان داشت: امیدوارم باشگاه، ‌مدیران، مربیان و بازیکنان همه کار‌هایمان را به بهترین نحو برای آمادگی پلی آف انجام دهد.

وی در پایان با بیان اینکه برای تیم هیئت بسکتبال احترام زیادی قائل هستم خاطرنشان کرد: بازی در مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد رقابت دیگری خواهد بود که ما باید برای آن آمادگی کامل داشته باشیم.

شایان ذکر است در حال حاظر تیم راه و ترابری قم با 18 بازی، 13 برد، پنج باخت و 31 امتیاز در رده دوم جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر کشور قرار دارد.

بازی راه و ترابری قم در مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد پنج شنبه ساعت 16 در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1271269

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