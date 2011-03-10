طرح ویژه استقبال ایمن از بهار 25 اسفند در کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قدمی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز و مطابق با برنامه هر ساله، سازمان مدیریت بحران کشور با بسیج همه امکانات خود به استقبال از بهار می رود.

وی افزود: این طرح از 25 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده اجرا می شود که در این مدت سازمان مدیریت بحران کشور از تمامی امکانات موجود جهت تسهیل و ایمن سازی تردد مسافران در ایام نوروز، استفاده خواهد کرد.

سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور، در ادامه ضمن با ارائه گزارشی در خصوص حوادث غیر مترقبه و روند بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر زلزله اخیر در شهرستان های تربت حیدریه و زاوه، جهت هر گونه همکاری و رفع مشکلات استان در این زمینه قول مساعد داد.

جواد عرفانیان، مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: در سال جاری 73 حادثه غیر مترقبه در خراسان رضوی اتفاق افتاده، که توسط اتاق بحران استان، مدیریت شده است.

وی افزود: بیش از هزار مورد زلزله طی امسال در خراسان رضوی رخ داده که 12 مورد آن بالای 3.5 ریشتر قدرت داشته است.

